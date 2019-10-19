Гвоздик потерпел первое поражение и потерял чемпионский пояс

Фото: Гвоздик - Бетербиев (twitter.com/trboxing)

Украинец проиграл россиянину Бетербиеву техническим нокаутом

Чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик проиграл в объединительном бою против обладателя титула по версии IBF Артура Бетербиева. Поединок состоялся в Филадельфии (США) и завершился техническим нокаутом в 10 раунде.

Россиянину сразу начал работать первым номером и пошел в атаку. Уже в конце первого раунда украинский боксер упал, потеряв равновесие, а рефери засчитал нокдаун. Однако после перерыва перед вторым раундом решение было отменено.

Последующие отрезки противостояния прошли в равной борьбе. Боксеры обменивались ударами. Но уже в 10 раунде Гвоздик побывал в трех нокдаунах, после чего рефери принял решение досрочно остановить бой.

Для Гвоздика это поражение стало первым в карьере.