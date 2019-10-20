Киевскую ОГА вместо Бно-Айрияна возглавит харьковский бизнесмен

Фото: Алексей Чернышов (ureclub.com)

Чернышов будет новым главой Киевской облгосадминистрации

Кабинет министров Украины согласовал назначение харьковского бизнесмена Алексея Чернышова новым главой Киевской областной государственной администрации. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства.

Сообщается, что на заседании 20 октября правительство согласовало назначение Алексея Чернышова главой Киевской ОГА. О нем известно, что он является харьковским бизнесменом и партнером члена фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александра Фельдмана.

Отметим, сегодня стало известно, что действующий глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян написал заявление на имя президента Владимира Зеленского с просьбой поддержать его отставку. Чиновник уходит с должности спустя всего 100 дней после назначения на фоне критики со стороны части правящей партии.

Напомним, на этой неделе Офис президента подал в Кабмин на согласование кандидатуры на глав трех обладминистраций. В частности, ОП предлагает на должность главы Кировоградской ОГА Андрея Балоня, Сумской ОГА - Сергея Леонова, Черниговской ОГА - Андрея Прокопенко.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский назначил Максима Куцого главой Одесской областной государственной администрации.