Греческая церковь официально начала общение с ПЦУ

Фото: предстоятель Элладской церкви Иероним (wikipedia.org)

На богослужении впервые упомянули предстоятеля ПЦУ Епифания

Сегодня, 19 октября, Элладская православная церковь официально начала евхаристическое общение с Православной церковью Украины. Об этом сообщает греческий ресурс Оrthodoxia.info.

Сообщается, что сегодня прошло совместное богослужение предстоятеля Элладской церкви Иеронима со вселенским патриархом Варфоломеем. Во время службы наряду с предстоятелями других поместных церквей упомянули имя Епифания (Думенко).

Также сообщается, что такое упоминание является официальным признанием ПЦУ со стороны Греческой церкви.

Η μνημονευση του Επιφανιου Ουκρανιας Опубліковано Orthodoxia.Info Субота, 19 жовтня 2019 р.

Напомним, на прошлой неделе Православная церковь Греции признала решение вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии ПЦУ.

"Иерархия в итоге решила ратифицировать недавнее решение постоянного священного синода и согласиться с тем, что Экуменический патриархат имеет право предоставлять самостоятельность церкви", - заявил предстоятель Греческой церкви Иероним.

Также до этого сообщалось, что Православную церковь Украины де-факто признала еще одна поместная церковь.