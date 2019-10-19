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Греческая церковь официально начала общение с ПЦУ

Новости » Общество    19.10.2019 - 14:42
Греческая церковь официально начала общение с ПЦУ
Фото: предстоятель Элладской церкви Иероним (wikipedia.org)

На богослужении впервые упомянули предстоятеля ПЦУ Епифания

Сегодня, 19 октября, Элладская православная церковь официально начала евхаристическое общение с Православной церковью Украины. Об этом сообщает греческий ресурс Оrthodoxia.info.

Сообщается, что сегодня прошло совместное богослужение предстоятеля Элладской церкви Иеронима со вселенским патриархом Варфоломеем. Во время службы наряду с предстоятелями других поместных церквей упомянули имя Епифания (Думенко).

Также сообщается, что такое упоминание является официальным признанием ПЦУ со стороны Греческой церкви.

Η μνημονευση του Επιφανιου Ουκρανιας

Опубліковано Orthodoxia.Info Субота, 19 жовтня 2019 р.

Напомним, на прошлой неделе Православная церковь Греции признала решение вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии ПЦУ.

"Иерархия в итоге решила ратифицировать недавнее решение постоянного священного синода и согласиться с тем, что Экуменический патриархат имеет право предоставлять самостоятельность церкви", - заявил предстоятель Греческой церкви Иероним.

Также до этого сообщалось, что Православную церковь Украины де-факто признала еще одна поместная церковь.

РПЦ оценит последствия признания автокефалии ПЦУ церковью Греции
Новости Украины ГрецияправославиеПЦУ
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