Греческая церковь официально начала общение с ПЦУ

На богослужении впервые упомянули предстоятеля ПЦУ Епифания
Сегодня, 19 октября, Элладская православная церковь официально начала евхаристическое общение с Православной церковью Украины. Об этом сообщает греческий ресурс Оrthodoxia.info.
Сообщается, что сегодня прошло совместное богослужение предстоятеля Элладской церкви Иеронима со вселенским патриархом Варфоломеем. Во время службы наряду с предстоятелями других поместных церквей упомянули имя Епифания (Думенко).
Также сообщается, что такое упоминание является официальным признанием ПЦУ со стороны Греческой церкви.
Η μνημονευση του Επιφανιου ΟυκρανιαςОпубліковано Orthodoxia.Info Субота, 19 жовтня 2019 р.
Напомним, на прошлой неделе Православная церковь Греции признала решение вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии ПЦУ.
"Иерархия в итоге решила ратифицировать недавнее решение постоянного священного синода и согласиться с тем, что Экуменический патриархат имеет право предоставлять самостоятельность церкви", - заявил предстоятель Греческой церкви Иероним.
Также до этого сообщалось, что Православную церковь Украины де-факто признала еще одна поместная церковь.