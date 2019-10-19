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В России одобрили признание украинцев носителями русского языка

Новости » Политика    19.10.2019 - 13:21
В России одобрили признание украинцев носителями русского языка
Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)

В России продолжают упрощать процедуру выдачи гражданства украинцам

Правительство Российской Федерации одобрило признание граждан Украины носителями русского языка без экзаменов и внесло соответствующий законопроект в Госдуму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение российского правительства.

Сообщается, что после утверждения соответствующего закона украинцы смогут получить статус носителей русского языка без сдачи экзаменов. Нормы закона также будут распространяться на граждан Беларуси.

Отметим, статус носителя русского языка дает право получить вид на жительство в России, а также гражданство в упрощенном порядке. Речь идет о том, что обладателям такого статуса не нужно проживать в стране пять лет, чтобы получить паспорт.

Напомним, в августе президент России Владимир Путин упростил порядок получения вида на жительство для украинцев.

Кроме того, до этого он подписал указ, который позволяет получить российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые раньше жили в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.

В ответ на действия российских властей президент Украины Владимир Зеленский упростил предоставление гражданства россиянам, которые воюют на Донбассе в составе ВСУ или подвергаются политическим преследованиям на родине.

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