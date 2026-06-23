"Альфі" СБУ - 32 роки: як легендарні воїни нищать техніку РФ та об'єкти в тилу ворога

Головне: Ювілей : 23 червня 2026 року ЦСО "Альфа" СБУ виповнюється 32 роки.

: 23 червня 2026 року ЦСО "Альфа" СБУ виповнюється 32 роки. Рейтинг : підрозділ стабільно входить у топ-3 за результативністю знищення живої сили ворога та російської техніки за допомогою БПЛА.

: підрозділ стабільно входить у топ-3 за результативністю знищення живої сили ворога та російської техніки за допомогою БПЛА. Вражаюча статистика : на рахунку ЦСО "Альфа" майже 1 900 знищених танків, тисячі одиниць іншої техніки та до 20% усіх втрат ворожої піхоти.

: на рахунку ЦСО "Альфа" майже 1 900 знищених танків, тисячі одиниць іншої техніки та до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Удари по тилах : спецпризначенці успішно виконують "діпстрайки" на тисячі кілометрів, уражаючи стратегічні НПЗ, газові термінали та авіацію ворога.

: спецпризначенці успішно виконують "діпстрайки" на тисячі кілометрів, уражаючи стратегічні НПЗ, газові термінали та авіацію ворога. Рекрутинг: "Альфа" продовжує набір нових бійців - подати анкету можна через офіційний сайт alfa.ssu.gov.ua.

Чим відомий ЦСО "Альфа" СБУ

Центр спеціальних операцій "А" СБУ, більш відомий як "Альфа", був створений 23 червня 1994 року як елітний антитерористичний підрозділ.

Сьогодні це - один із найрезультативніших підрозділів Сил оборони України.

Він стабільно входить до топ-3 лідерів рейтингу зі знищення живої сили ворога та російської техніки за допомогою БПЛА.

А впродовж останніх трьох місяців - очолює цей рейтинг.

Бійці підрозділу, за словами т.в.о. голови СБУ генерал-майора Євгенія Хмари, завдають загарбникам відчутних втрат:

як безпосередньо на лінії бойового зіткнення;

так і в глибокому тилу противника.

"У росіян регулярно палає "бавовна", а на лінії бойового зіткнення - невпинно зменшується кількість живих окупантів і щоденно горить їхня уражена техніка", - констатував він.

Хмара уточнив, що "на рахунку підрозділу - до 20% всіх втрат ворожої піхоти".

За внесок у боротьбу з агресором під час повномасштабного вторгнення:

25 воїнів ЦСО - нагороджені званнями Герой України;

ще понад 1000 бійців - удостоєні іншими державними нагородами.

Бійці ЦСО "Альфа" можуть захищати Україну по-різному (фото: alfa.ssu.gov.ua)

Скільки ворожої техніки вразили бійці "Альфи"

Спецпризначенці ЦСО виконують бойові завдання на найскладніших напрямках та на всіх рівнях - тактичному, оперативному та стратегічному.

Серед техніки рашистів, яку уразили бійці ЦСО "А" СБУ (від початку повномасштабного вторгнення, станом на червень 2026 року):

1 896 танків;

3 458 ББМ (бойових броньованих машин);

344 РСЗВ (реактивних систем залпового вогню);

3 952 артилерійські системи;

649 систем ППО (протиповітряної оборони);

540 систем РЕБ / РЕР (радіоелектронної боротьби / радіоелектронної розвідки);

23 517 БпЛА / НРК (безпілотних літальних апаратів / наземних роботизованих комплексів).

Як "Альфа" знищує стратегічні об'єкти ворога

Військовослужбовці "Альфи" СБУ, крім іншого:

завдають систематичних діпстрайків по російському тилу;

вражають цілі за тисячі кілометрів від кордонів України.

Так, нещодавно воїни ЦСО разом з іншими Силами оборони завдали успішного удару по Московському нафтопереробному заводу.

Це підприємство забезпечує значну частину ринку пального столиці РФ, постачає ключові обсяги бензину та понад 50% дизельного палива для регіону, а також пальне для московських аеропортів.

"Альфа" вразила також низку інших стратегічних об'єктів ворога:

Крім того, оператори ЦСО керували дронами під час легендарної спецоперації "Павутина".

У результаті було уражено 41 літак (серед яких Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 та А-50). В цілому сума завданих збитків перевищує 7 млрд доларів.

Як долучитись до ЦСО "Альфа" СБУ

Сьогодні ЦСО "Альфа" СБУ:

продовжує виконувати бойові завдання в режимі 24/7;

готувати нові спецоперації проти ворога.

Підрозділ також посилює свої спроможності та проводить набір рекрутів, зокрема серед цивільних кандидатів.

Вони зможуть долучитися до команди спецпризначенців після:

відповідного відбору;

професійної підготовки.

Подати анкету можна онлайн, через офіційний сайт ЦСО "Альфа" СБУ - alfa.ssu.gov.ua.