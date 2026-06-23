"Альфі" СБУ - 32 роки: як легендарні воїни нищать техніку РФ та об'єкти в тилу ворога

Сьогодні, 23 червня 2026 року, легендарний Центр спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України відзначає 32 річницю з дня свого створення.
Докладніше про бойові здобутки ЦСО "Альфа" СБУ та як можна долучитись до підрозділу, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Центр спеціальних операцій "А" СБУ, більш відомий як "Альфа", був створений 23 червня 1994 року як елітний антитерористичний підрозділ.
Сьогодні це - один із найрезультативніших підрозділів Сил оборони України.
Він стабільно входить до топ-3 лідерів рейтингу зі знищення живої сили ворога та російської техніки за допомогою БПЛА.
А впродовж останніх трьох місяців - очолює цей рейтинг.
Бійці підрозділу, за словами т.в.о. голови СБУ генерал-майора Євгенія Хмари, завдають загарбникам відчутних втрат:
"У росіян регулярно палає "бавовна", а на лінії бойового зіткнення - невпинно зменшується кількість живих окупантів і щоденно горить їхня уражена техніка", - констатував він.
Хмара уточнив, що "на рахунку підрозділу - до 20% всіх втрат ворожої піхоти".
За внесок у боротьбу з агресором під час повномасштабного вторгнення:
Спецпризначенці ЦСО виконують бойові завдання на найскладніших напрямках та на всіх рівнях - тактичному, оперативному та стратегічному.
Серед техніки рашистів, яку уразили бійці ЦСО "А" СБУ (від початку повномасштабного вторгнення, станом на червень 2026 року):
Військовослужбовці "Альфи" СБУ, крім іншого:
Так, нещодавно воїни ЦСО разом з іншими Силами оборони завдали успішного удару по Московському нафтопереробному заводу.
Це підприємство забезпечує значну частину ринку пального столиці РФ, постачає ключові обсяги бензину та понад 50% дизельного палива для регіону, а також пальне для московських аеропортів.
"Альфа" вразила також низку інших стратегічних об'єктів ворога:
Крім того, оператори ЦСО керували дронами під час легендарної спецоперації "Павутина".
У результаті було уражено 41 літак (серед яких Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 та А-50). В цілому сума завданих збитків перевищує 7 млрд доларів.
Сьогодні ЦСО "Альфа" СБУ:
Підрозділ також посилює свої спроможності та проводить набір рекрутів, зокрема серед цивільних кандидатів.
Вони зможуть долучитися до команди спецпризначенців після:
Подати анкету можна онлайн, через офіційний сайт ЦСО "Альфа" СБУ - alfa.ssu.gov.ua.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що СБУ запустила нову "гарячу лінію".
Крім того, ми показували, як "Альфа" СБУ знищила половину російських "Панцирів".
Читайте також, як СБУ вибила "очі" центру ФСБ, що наводив удари по Україні.