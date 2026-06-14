ЗСУ рознесли бази окупантів у РФ та знищили майстерню важких дронів

Українські військові вдарили по командному пункту в Брянській області Росії та пунктах управління дронами на окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці .

Удар по Брянщині

Підрозділи Сил оборони уразили командно-спостережний пункт противника в районі Нєкіслиці Брянської області.

Також під вогнем опинилося скупчення особового складу росіян у районі Троєбортного - теж на Брянщині.

Пункти управління дронами знищено

На тимчасово окупованих територіях уражено пункти управління безпілотниками росіян:

у районі Голої Пристані Херсонської області;

у районі Клебан-Бика на Донеччині.

У районі Сокологірська на Луганщині знищено майстерню, де ворог виробляв і споряджав боєприпаси для важких дронів.

Фото: у Генштабі рощповіли про наслідки ударів по РФ (GeneralStaff.ua)

Склади й особовий склад під ударом

На Донеччині уражено польовий артилерійський склад окупантів у районі Приазовського та склад матеріально-технічних засобів у районі Клебан-Бика.

Удари також завдано по скупченнях особового складу росіян у таких районах:

Малокостянтинівка Луганської області;

Жереб'янки Запорізької області;

Яблунівка, Новоекономічне та Багатир Донецької області;

Вовчанськ Харківської області;

Січневе Дніпропетровської області.

Нафтовий термінал у Краснодарському краї

За результатами дорозвідки підтверджено пошкодження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" у районі Волни Краснодарського краю РФ - його атакували ЗСУ 13 червня.

Пошкоджено три резервуари типу РВС-40000, трубопровід і наливні стендери на причалах №5 та №6.

"Термінал є одним із ключових експортних нафтових об'єктів РФ у Чорноморському регіоні. Потужності об'єкта забезпечують перевалку до 20 млн тонн нафти та нафтопродуктів на рік", - зазначили в Генеральному штабі.