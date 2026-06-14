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ЗСУ рознесли бази окупантів у РФ та знищили майстерню важких дронів

13:17 14.06.2026 Нд
2 хв
Що знищили українські військові вночі?
aimg Олена Чупровська
ЗСУ рознесли бази окупантів у РФ та знищили майстерню важких дронів Фото: ЗСУ вдарили по командному пункту РФ у Росії та знищили пункти управління дронами (росЗМІ)
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Українські військові вдарили по командному пункту в Брянській області Росії та пунктах управління дронами на окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці.

Удар по Брянщині

Підрозділи Сил оборони уразили командно-спостережний пункт противника в районі Нєкіслиці Брянської області.

Також під вогнем опинилося скупчення особового складу росіян у районі Троєбортного - теж на Брянщині.

Пункти управління дронами знищено

На тимчасово окупованих територіях уражено пункти управління безпілотниками росіян:

  • у районі Голої Пристані Херсонської області;
  • у районі Клебан-Бика на Донеччині.

У районі Сокологірська на Луганщині знищено майстерню, де ворог виробляв і споряджав боєприпаси для важких дронів.

ЗСУ рознесли бази окупантів у РФ та знищили майстерню важких дронівФото: у Генштабі рощповіли про наслідки ударів по РФ (GeneralStaff.ua)

Склади й особовий склад під ударом

На Донеччині уражено польовий артилерійський склад окупантів у районі Приазовського та склад матеріально-технічних засобів у районі Клебан-Бика.

Удари також завдано по скупченнях особового складу росіян у таких районах:

  • Малокостянтинівка Луганської області;
  • Жереб'янки Запорізької області;
  • Яблунівка, Новоекономічне та Багатир Донецької області;
  • Вовчанськ Харківської області;
  • Січневе Дніпропетровської області.

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Нафтовий термінал у Краснодарському краї

За результатами дорозвідки підтверджено пошкодження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" у районі Волни Краснодарського краю РФ - його атакували ЗСУ 13 червня.

Пошкоджено три резервуари типу РВС-40000, трубопровід і наливні стендери на причалах №5 та №6.

"Термінал є одним із ключових експортних нафтових об'єктів РФ у Чорноморському регіоні. Потужності об'єкта забезпечують перевалку до 20 млн тонн нафти та нафтопродуктів на рік", - зазначили в Генеральному штабі.

Як повідомляло РБК-Україна, Служба безпеки України нещодавно вдарила по нафтових об'єктах у Ярославському регіоні Росії - на відстані понад 700 кілометрів від кордону. Того ж дня президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження нафтового підприємства "Азот".

Тим часом, за даними агентурної мережі "АТЕШ", офіцери Чорноморського флоту РФ починають переселяти родини з Севастополя до Новоросійська, не чекаючи офіційного наказу.

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