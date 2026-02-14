ua en ru
"Альфа" СБУ знищила половину російських "Панцирів": відео ударів

Субота 14 лютого 2026 13:00
UA EN RU
"Альфа" СБУ знищила половину російських "Панцирів": відео ударів Фото: "Альфа" СБУ знищила половину російських "Панцирів" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Спецпризначенці Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України у 2025 році далекобійними ударами вдвічі скоротили кількість російських зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Зазначається, що "Панцир" - це одна з сучасних та ключових систем протиповітряної оборони Росії. Вартість одного комплексу становить від 15 до 20 мільйонів доларів.

Саме ці ЗРГК є найбільш ефективними у протидії українським далекобійним дронам.

У СББ наголосили, що саме тому системне знищення "Панцирів" має стратегічну мету - прорив повітряної оборони противника та створення коридорів для ураження цілей у його глибокому тилу.

Це дає змогу Силам оборони України ефективно працювати по військових базах, складах, аеродромах та інших об’єктах окупантів.

Загальна вартість усіх російських систем ППО, знищених "Альфою" СБУ у 2025 році, оцінюється приблизно у 4 мільярди доларів.

Операції "Альфи"

Нагадаємо, нещодавно далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали удару по Ухтинському НПЗ, який розташований у Республіці Комі за 1750 кілометрів від українського кордону.

Також дрони "Альфи" уразили російський завод, який виготовляє компоненти пального для ракет Х-55 та Х-101.

Окрім того, Центр спецоперацій "Альфа" СБУ став лідером серед усіх підрозділів Сил оборони за кількістю знищених ворожих дронів літакового типу у 2025 році.

