"Альфа" СБУ знищила половину російських "Панцирів": відео ударів

Спецпризначенці Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України у 2025 році далекобійними ударами вдвічі скоротили кількість російських зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Зазначається, що "Панцир" - це одна з сучасних та ключових систем протиповітряної оборони Росії. Вартість одного комплексу становить від 15 до 20 мільйонів доларів.

Саме ці ЗРГК є найбільш ефективними у протидії українським далекобійним дронам.

У СББ наголосили, що саме тому системне знищення "Панцирів" має стратегічну мету - прорив повітряної оборони противника та створення коридорів для ураження цілей у його глибокому тилу.

Це дає змогу Силам оборони України ефективно працювати по військових базах, складах, аеродромах та інших об’єктах окупантів.

Загальна вартість усіх російських систем ППО, знищених "Альфою" СБУ у 2025 році, оцінюється приблизно у 4 мільярди доларів.