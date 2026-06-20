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Генштаб показав фото наслідків удару по Московському НПЗ, завод паралізовано

18:05 20.06.2026 Сб
2 хв
Унікальне обладнання перетворилося на попіл після нальоту дронів
aimg Сергій Козачук
Генштаб показав фото наслідків удару по Московському НПЗ, завод паралізовано Фото: Московський НПЗ (Getty Images)
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Московський нафтопереробний завод повністю зупинив роботу внаслідок масштабної атаки українських безпілотників. Точні удари призвели до критичних руйнувань технологічного обладнання та резервуарів з паливом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Наслідки атаки та масштабні руйнування

Військові підтвердили точне ураження цілей на території підприємства, яке відбулося під час масованих обстрілів російської інфраструктури 18 червня та в ніч на 19 червня.

На оприлюднених супутникових знімках чітко видно наслідки вибухів та пожежі.

Внаслідок атаки дронів на території Московського НПЗ знищено комплексну установку переробки нафти, а також три резервуари об'ємом по 10 тисяч кубічних метрів та один гігантський резервуар на 30 тисяч кубічних метрів.

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Через ці пошкодження завод повністю припинив переробку нафти на невизначений термін.

Фото: наслідки атаки на Московський НПЗ (t.me/generalstaff_ua)

Паливна криза в РФ та удари по НПЗ

Нагадаємо, Сили оборони України регулярно здійснюють точні нальоти на об'єкти російського паливно-енергетичного комплексу, які забезпечують пальним окупаційні війська.

Вранці 18 червня невідомі дрони масово атакували Москву та Підмосков'я, внаслідок чого на місцевому нафтопереробному заводі спалахнули масштабні пожежі.

Згодом міжнародні ЗМІ з'ясували, що під ударом опинився найважливіший об'єкт підприємства - агенція Reuters дізналася, що атака пошкодила нафтопереробний блок Euro+, запущений у межах модернізації заводу.

Пізніше у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що українські дрони повністю зупинили Московський НПЗ та припинили переробку нафти на невизначений термін через критичні руйнування чотирьох великих резервуарів та технологічних установок.

Систематичне знищення російських паливних об'єктів уже спровокувало глибокі економічні наслідки для країни-агресора. Як повідомляли медіа, у РФ через удари дронів масово згорає пальне та зриваються мільйонні контракти, а оператори нафтобаз та їхні клієнти масово судяться через знищені сотні тонн бензину та дизеля.

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