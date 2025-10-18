ua en ru
Сб, 18 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Можна без військового досвіду. Як потрапити до елітного підрозділу СБУ "Альфа": інструкція

Україна, Субота 18 жовтня 2025 16:45
UA EN RU
Можна без військового досвіду. Як потрапити до елітного підрозділу СБУ "Альфа": інструкція Фото: до бойових підрозділів СБУ може долучитися кожен охочий (facebook СБУ)
Автор: Оксана Тесленко

Служба безпеки України оприлюднила короткий посібник для кандидатів, які прагнуть долучитися до Центру спеціальних операцій "А".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ в Telegram.

У відомстві зазначили, що у відбір потрапляють не лише військові, а й цивільні, які готові навчатися та служити.

Кого шукають

У елітному підрозділі "Альфа" наголошують: головне - мотивація, витримка та готовність до постійного розвитку. Відбір відкритий і для цивільних без попереднього бойового досвіду.

Кандидати можуть обирати як бойові, так і адміністративні напрями - для кожного передбачено окремі вимоги.

Можна без військового досвіду. Як потрапити до елітного підрозділу СБУ &quot;Альфа&quot;: інструкція

Етапи відбору

Процес складається з кількох етапів: заповнення анкети, співбесіди, проходження медичної комісії та психологічного тестування. Після успішного проходження кандидат зараховується до підрозділу та розпочинає підготовку.

Можна без військового досвіду. Як потрапити до елітного підрозділу СБУ &quot;Альфа&quot;: інструкція

Навчання

Підготовка триває від одного до шести місяців залежно від напрямку. Курсанти проходять базовий курс, спеціалізовану підготовку, а також мають можливість стажування за кордоном.

До бойових завдань допускають лише після завершення повного курсу.

Можна без військового досвіду. Як потрапити до елітного підрозділу СБУ &quot;Альфа&quot;: інструкція

Умови служби

У СБУ зазначають, що підрозділ забезпечений сучасною амуніцією на рівні світових стандартів. Заробітна плата становить від 40 тисяч гривень, а бойові виплати можуть сягати 100 тисяч гривень на місяць.

Також передбачені премії, чіткий графік ротацій та до 10 днів додаткової відпустки за сімейними обставинами.

Можна без військового досвіду. Як потрапити до елітного підрозділу СБУ &quot;Альфа&quot;: інструкція

Нагадаємо, українським спецпризначенцям вдалося знищити два російських танки на передовій у Херсонській області.

Також, бійці "Альфи" за допомогою безпілотників знищили російську бойову машину десанту і бронетранспортер.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація Україна Збройні сили України
Новини
Фракція "Слуги народу" зустрінеться з прем'єром та урядовцями для координації політики
Фракція "Слуги народу" зустрінеться з прем'єром та урядовцями для координації політики
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів