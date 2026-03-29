Дрони СБУ вдруге за тиждень уразили нафтотермінал "Усть-Луга" у Росії
Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ вдруге за тиждень уразили нафтотермінал порту "Усть-Луга" в Ленінградській області РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу СБУ.
Як повідомляється, цієї ночі дрони "Альфи" успішно відпрацювали по інфраструктурі нафтового термінала порту "Усть-Луга" в Ленінградській області.
Внаслідок атаки зафіксовано серйозні ураження та пожежу.
Це ключовий морський порт рф на Балтиці. Через нього здійснюється експорт нафти, у тому числі з використанням суден так званого тіньового флоту.
Зазначається, що СБУ спільно з Силами оборони продовжує системну роботу для зниження фінансових і логістичних можливостей ворога.
"Адже всі нафтові обʼєкти фактично є частиною російського ВПК та забезпечують надходження до бюджету рф коштів, які йдуть на війну проти України. Тож спецоперації, що протидіють цьому, триватимуть і надалі. Росія заплатить високу ціну за свою агресію", - підкреслив т. в. о. голови СБУ Євгеній Хмара.
Удари по нафтогазовій інфраструктурі РФ
Нагадаємо, 28 березня стало відомо про удар по нафтопереробному заводу "Ярославський", який є стратегічно важливим для забезпечення паливом російського угруповання військ.
Цьому передувала атака 26 березня на Кірішський НПЗ у Ленінградській області - один із трьох найбільших заводів РФ, що спричинило там масштабну пожежу.
Крім того, 23 березня ЗСУ уразили нафтовий термінал "Транснефть - порт Приморськ" та НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим", підірвавши експортні можливості та внутрішню переробку ворога.