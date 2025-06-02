Операція "Павутина": Малюк розкрив, як СБУ дістала стратегічні літаки РФ

Служба безпеки України проводила операцію "Павутина" з ураження чотирьох військових аеродромів у тилу Росії одночасно у трьох часових поясах.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів голова СБУ Василь Малюк.

За даними Малюка, внаслідок ударів дронами було уражено 41 літак стратегічної авіації РФ, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

"Знищення ворожих бомбардувальників - це завдання, яке перед нами поставив президент Володимир Зеленський. Він особисто контролював хід спецоперації, яку готували співробітники Служби безпеки. Ворог майже щоночі бомбив нашу державу із цих літаків, а сьогодні на ділі відчув, що "відплата неминуча". СБУ робить і буде робити все можливе, щоб захистити Україну і припинити російські обстріли", - розповів Малюк.

Голова СБУ Василь Малюк очолював робочу команду, яка готувала спецоперацію "Павутина" понад півтора року.

В результаті дрони СБУ відпрацювали цілі відразу на 4-х військових аеродромах РФ - "Бєлая", "Дягілєво", "Олєнья" та "Іваново". Завдяки операції одномоментно вдалося уразити найбільшу кількість ворожої авіації.

"Загалом йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Це був не просто нищівний удар по ворожій авіації, а серйозний ляпас по могутності й терористичній сутності РФ", - наголосив Василь Малюк.

Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад 7 мільярдів доларів.

Як проходила операція

За словами Малюка, спецоперація "Павутина" відбувалася одночасно у трьох часових поясах і була надскладною з логістичної точки зору.

Адже спочатку СБУ переправила до Росії fpv-дрони, а згодом - мобільні деревʼяні будиночки. Вже на території Росії дрони заховали під дахи будиночків, розміщених на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі - російські бомбардувальники.

"Згідно із законами та звичаями війни ми відпрацювали абсолютно законні цілі - військові аеродроми та авіацію, яка бомбардує наші мирні міста. Тож з нашого боку відбувається реальна демілітаризація РФ, адже ми знищуємо саме військові цілі. І наші удари триватимуть рівно стільки, скільки Росія тероризуватиме українців ракетами і шахедами", - заявив Малюк.

Він подякував усім співробітникам Служби, які були залучені в цій історичній спецоперації, підкресливши, що всі її учасники вже давно перебувають в Україні.

"Ворог думав, що може безкарно і безкінечно бомбити Україну та вбивати українців. Але це не так. Ми будемо відповідати на російський терор і нищити ворога всюди – на морі, в повітрі й на землі. А як треба – дістанемо і з-під землі", - підкреслив він.