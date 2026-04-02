СБУ запустила нову "гарячу лінію": як зв'язатись

Служба безпеки України оновила контакти "гарячої лінії". Відтепер зателефонувати СБУ можна за коротким номером 1516.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

У СБУ зазначають, що зараз російські спецслужби активно намагаються завербувати українців для виконання терактів, диверсій, підпалів та інших протиправних дій.

Тому СБУ закликає громадян бути пильними, не піддаватися на провокації та негайно повідомляти про будь-яку підозрілу активність на гарячу лінію.

У СБУ зазначають, що варто звернутись за номером 1516, якщо:

ви маєте інформацію про підготовку терактів, диверсій, або інших протиправних дій;

до вас звертаються незнайомці із пропозиціями щодо підпалів, перенесення невідомих предметів, стеження за людьми чи транспортом тощо;

ви виявили підозрілі предмети або помітили підозрілих осіб;

вам відомо про ресурси в інтернеті, які ворог використовує для вербування;

маєте іншу інформацію про діяльність російських спецслужб тощо.

"Усі отримані дані ретельно перевіряються. Конфіденційність звернень гарантується. Ваш дзвінок чи повідомлення можуть врятувати життя – як ваше, так і оточуючих", - додали у СБУ.