"Альфе" СБУ - 32 года: как легендарные воины уничтожают технику РФ и объекты в тылу врага

Сегодня, 23 июня 2026 года, легендарный Центр специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины отмечает 32-ю годовщину со дня своего создания.
Подробнее о боевых достижениях ЦСО "Альфа" СБУ и как можно присоединиться к подразделению, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Центр специальных операций "А" СБУ, более известный как "Альфа", был создан 23 июня 1994 года как элитное антитеррористическое подразделение.
Сегодня это - одно из самых результативных подразделений Сил обороны Украины.
Оно стабильно входит в топ-3 лидеров рейтинга по уничтожению живой силы врага и российской техники с помощью БПЛА.
А в течение последних трех месяцев - возглавляет этот рейтинг.
Бойцы подразделения, по словам и.о. главы СБУ генерал-майора Евгения Хмары, наносят захватчикам ощутимые потери:
"У россиян регулярно пылает "бавовна", а на линии боевого столкновения - неуклонно уменьшается количество живых оккупантов и ежедневно горит их поврежденная техника", - констатировал он.
Хмара уточнил, что "на счету подразделения - до 20% всех потерь вражеской пехоты".
За вклад в борьбу с агрессором во время полномасштабного вторжения:
Спецназовцы ЦСО выполняют боевые задания на самых сложных направлениях и на всех уровнях - тактическом, оперативном и стратегическом.
Среди техники рашистов, которую поразили бойцы ЦСО "А" СБУ (с начала полномасштабного вторжения, по состоянию на июнь 2026 года):
Военнослужащие "Альфы" СБУ, помимо прочего:
Так, недавно воины ЦСО вместе с другими Силами обороны нанесли успешный удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу.
Это предприятие обеспечивает значительную часть рынка топлива столицы РФ, поставляет ключевые объемы бензина и более 50% дизельного топлива для региона, а также топливо для московских аэропортов.
"Альфа" поразила также ряд других стратегических объектов врага:
Кроме того, операторы ЦСО управляли дронами во время легендарной спецоперации "Паутина".
В результате был поражен 41 самолет (среди которых Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 и А-50). В целом сумма нанесенного ущерба превышает 7 млрд долларов.
Сегодня ЦСО "Альфа" СБУ:
Подразделение также укрепляет свои возможности и проводит набор рекрутов, в том числе среди гражданских кандидатов.
Они смогут присоединиться к команде спецназовцев после:
Подать анкету можно онлайн через официальный сайт ЦСО "Альфа" СБУ - alfa.ssu.gov.ua.
Напомним, ранее мы рассказывали, что СБУ запустила новую "горячую линию".
Кроме того, мы показывали, как "Альфа" СБУ уничтожила половину российских "Панцирей".
Читайте также о том, как СБУ выбила "глаза" центру ФСБ, наводившему удары по Украине.