Робота не заради процесу: яких ІТ-фахівців шукає "Альфа" СБУ та що їм пропонують

Українських ІТ-спеціалістів запрошують долучитись до елітного підрозділу СБУ "Альфа". Причому про "ідеальних кандидатів" - не йдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Центру спеціальних операцій (ЦСО) "А" Служби безпеки України (більш відомого як "Альфа").

Яких ІТ-фахівців шукає "Альфа" СБУ

В "Альфа" СБУ повідомили, що продовожують набір ІТ-спеціалістів до своєї команди.

Наголошується, що сучасна війна давно ведеться не лише на землі, у повітрі чи на морі.

Сьогодні вона триває також і "в цифровому просторі, мережах та аналітичній роботі" (де швидкість обробки даних і технологічна перевага напряму впливають на результат спецоперацій).

"Ми шукаємо не "ідеальних кандидатів", - зауважили в "Альфа" СБУ.

Уточнюється, що ЦСО потрібні люди, які:

мають цивільний професійний досвід у цій сфері;

хочуть застосовувати свої навички там, де вони справді матимуть значення для оборони країни.

До яких задач повинні бути готові ІТ-фахівці

Серед задач, які матимуть ІТ-спеціалісти, в "Альфа" СБУ згадали такі:

написання софту для аналітики, БпЛА технологій та внутрішніх систем;

⁠підтримка систем управління й автоматизації процесів;

⁠робота з великими масивами даних та геоінформаційними системами;

забезпечення кіберзахисту та цифрової безпеки підрозділу.

Що пропонують українцям в "Альфа" СБУ

ІТ-спеціалістам, які захочуть долучитись до "Альфа" СБУ, пропонують:

службу за контрактом або мобілізацією;

⁠якісну підготовку;

сучасні технології та найкраще спорядження;

підтримку командирів і побратимів із реальним бойовим досвідом.

"Тут немає "офісної роботи заради процесу". Кожен результат прямо впливає на ефективність всього спецпідрозділу", - констатували в ЦСО.

Як долучитись до "Альфа" СБУ

Для того, щоб стати частиною елітного підрозділу СБУ "Альфа", необхідно заповнити анкету за відповідним посиланням.

Дізнатись більше про відбір можна за номером 4444 (дзвінки безкоштовні).

Крім того, інші вакансії в "Альфа" СБУ доступні на офіційному сайті ЦСО.

Так, наприклад, нині команда "Альфа" шукає також: