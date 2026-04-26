СБУ пробила "парасольку" російського ППО у Криму та уразила три бойові кораблі (фото)

Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію в окупованому Криму, уразивши три військові кораблі, винищувач та ключові об'єкти протиповітряної оборони РФ.

Деталі масштабної атаки Ян зазначили в СБУ, цієї ночі бійці спецпідрозділу "Альфа" провели успішну спецоперацію, застосувавши безпілотники. Головними цілями стали військово-морська база у Севастополі та військовий аеродром "Бельбек". За даними СБУ, внаслідок ударів уражено: великі десантні кораблі "Ямал" та "Фільченков"

корабель-розвідник "Іван Хурс"

літак МіГ-31 на аеродромі "Бельбек"

техніко-експлуатаційну частину аеродрому Також під удар потрапили навчальний центр ЧФ РФ "Лукомка", штаб радіотехнічної розвідки сил ППО та радіолокаційна станція "Мис-М1". РБК-Україна отримало від власних джерел кадри, на яких зафіксовано результати успішної роботи українських спецпризначенців. Фото: СБУ уразила низку важливих військових цілей у Криму (джерела РБК-Україна) Стратегічне значення операції Як зазначив т.в.о. Голови СБУ Євгеній Хмара, кожна така операція має на меті методичне знищення ключових елементів військової інфраструктури ворога. "Це не лише прямі втрати техніки, а й руйнування здатності ворога контролювати простір, прикривати свої сили та планувати нові атаки. Ця робота буде продовжуватися доти, доки росія не припинить агресію", - наголосив очільник спецслужби.