Один з найбільших НПЗ Росії знову під ударом: що відомо про третю атаку на Перм (відео)

08:55 08.05.2026 Пт
2 хв
"Невідомі дрони" атакують Пермську НПЗ день за днем
aimg Олена Чупровська
Один з найбільших НПЗ Росії знову під ударом: що відомо про третю атаку на Перм (відео) Фото: Третя атака за кілька днів на НПЗ у Пермі - місцеві показують відео пожежі (t.me GUmchs62)
Нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" знову під ударом - за останні дні це вже третя атака на один із ключових НПЗ Росії за понад 1500 кілометрів від кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікації у соцмережах.

Що відомо про атаку

Місцеві жителі поширюють у мережі фото і відео з місця подій. На кадрах видно масштабну пожежу на території підприємства та стовп диму, що здіймається до неба.

Місцева влада оголосила про впровадження у місті режиму "Безпілотної небезпеки". Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін заявив про "приліт ворожих безпілотників".

Що відомо про цей НПЗ

"Лукойл-Пермнафтооргсинтез" - один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Його потужність - близько 13 мільйонів тонн нафти на рік.

Підприємство переробляє нафту і постачає паливо як цивільному ринку, так і потребам російської армії. Розташоване у Пермі - місті на Уралі, за понад 1500 кілометрів від українського кордону.

Що передувало

Вдруге за 8 днів "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" атакували в ніч на 7 травня. OSINT-аналітик ASTRA встановив це на підставі відео очевидців. Командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді підтвердив, що удар завдали оператори 1-го Окремого центру безпілотних систем.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський тоді підтвердив атаку і зазначив, що "далекобійні санкції" вже досягали Челябінська - до 1800 кілометрів - та Єкатеринбурга, майже 2 тисячі кілометрів від кордону.

Зеленський звернувся до Кремля: "Треба встановлювати мир, а не бігати по столицях світу з благаннями про паузу на 9 травня".

Тим часом Зеленський заявив, що Україна відповідатиме на удари Росії дзеркально - "далекобійними санкціями". Якщо ж Москва буде готова до дипломатії - шляхом дипломатії буде йти й Київ.

