ua en ru
Пн, 22 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Рік "Динамо" за дві хвилини: відеоспогад про 2025-й

Понеділок 22 грудня 2025 14:36
UA EN RU
Рік "Динамо" за дві хвилини: відеоспогад про 2025-й Фото: "Динамо" в 2025-му здобуло 30-й чемпіонський титул (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) завершив 2025 рік. Прес-служба столичного гранда вирішила нагадати вболівальникам, яким він був – коротким, але вмістовним відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал "біло-синіх".

Здобутки "Динамо" в 2025-му

Рік, що завершується, став для столичного клубу неоднозначним.

Була яскрава весняна частина, яка завершилася здобуттям 17-го чемпіонського титулу в Україні та 30-го – загалом в історії клубу (разом зі здобутками в чемпіонаті СРСР). Ця подія стала приводом внести корективи у клубну емблему, додавши на неї третю зірку – по одній за кожні десять чемпіонств.

Кияни були близькими до здобуття "золотого дублю" в сезоні, але у фіналі Кубка України поступилися у серії пенальті донецькому "Шахтарю".

Окрім головної команди, тріумфувала в сезоні й динамівська молодь. В Національній лізі U-19 "біло-сині" не лише відіграли відставання від донецького "Шахтаря" після зимової паузи, а й випередили у підсумку головного конкурента на чотири бали.

Чорна смуга осені

Проте з початком нового сезону-2025/26 фортуна відвернулася від столичної команди. Неприємності переслідували майже на всіх фронтах.

У єврокубках "Динамо" послідовно вилетіло з кваліфікації Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Команда потрапила до основного раунду Ліги конференцій. Але й тут, в найслабшому континентальному замаганні, кияни щастя не знайшли.

У новому чемпіонаті нетривалий період лідерства змінився жахливою чорною смугою.

Поступившись на початку листопада "Шахтарю", кияни перервали свою унікальну серію без поразок в чемпіонатах України, яка тривала 42 матчі поспіль (27 перемог + 15 нічиїх). "Біло-сині" залишалися непереможними з травня 2024 до листопада 2025 року.

Більш того, ця серія плавно перейшла в іншу – з поразок. Вперше за час виступів в національних першостях "Динамо" програло чотири матчі підряд. А у турнірній таблиці кияни впали аж на 7-ме місце.

Сукупність невдач на внутрішній та міжнародній аренах привела до звільнення головного тренера Олександра Шовковського, місце якого зайняв очільник юнацької команди Ігор Костюк.

Кубковий шлях та успіхи молоді

Втім і в осінній частині були приємні проблиски. "Динамо" вийшло до чвертьфіналу Кубка України, прибравши з дороги головного конкурента – "Шахтар". А в Лізі конференцій здобула одну з найбільших своїх єврокубкових перемог – над боснійським "Зріньскі" – 6:0.

Радує й молодь. В чемпіонаті 19-річних кияни хоч і програють "гірникам" чотири пункти, зберігають шанси в боротьбі за "золото".

А в Юнацькій лізу УЄФА юні динамівці пройшли двох суперників та пробилися до 1/16 фіналу, де тепер зіграють з іспанським "Атлетіко". Так що футбольна весна для киян все ж відбудеться.

Раніше ми писали, що ФІФА може заборонити "Динамо" позбутися скандального футболіста.

Також дізнайтеся, скільки грошей заробили "Шахтар" і "Динамо" в Лізі конференцій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Динамо
Новини
Рада формує групу для швидкої роботи над законом про вибори під час війни
Рада формує групу для швидкої роботи над законом про вибори під час війни
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ