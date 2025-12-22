Рік "Динамо" за дві хвилини: відеоспогад про 2025-й

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) завершив 2025 рік. Прес-служба столичного гранда вирішила нагадати вболівальникам, яким він був – коротким, але вмістовним відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал "біло-синіх" .

Здобутки "Динамо" в 2025-му

Рік, що завершується, став для столичного клубу неоднозначним.

Була яскрава весняна частина, яка завершилася здобуттям 17-го чемпіонського титулу в Україні та 30-го – загалом в історії клубу (разом зі здобутками в чемпіонаті СРСР). Ця подія стала приводом внести корективи у клубну емблему, додавши на неї третю зірку – по одній за кожні десять чемпіонств.

Кияни були близькими до здобуття "золотого дублю" в сезоні, але у фіналі Кубка України поступилися у серії пенальті донецькому "Шахтарю".

Окрім головної команди, тріумфувала в сезоні й динамівська молодь. В Національній лізі U-19 "біло-сині" не лише відіграли відставання від донецького "Шахтаря" після зимової паузи, а й випередили у підсумку головного конкурента на чотири бали.

Чорна смуга осені

Проте з початком нового сезону-2025/26 фортуна відвернулася від столичної команди. Неприємності переслідували майже на всіх фронтах.

У єврокубках "Динамо" послідовно вилетіло з кваліфікації Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Команда потрапила до основного раунду Ліги конференцій. Але й тут, в найслабшому континентальному замаганні, кияни щастя не знайшли.

У новому чемпіонаті нетривалий період лідерства змінився жахливою чорною смугою.

Поступившись на початку листопада "Шахтарю", кияни перервали свою унікальну серію без поразок в чемпіонатах України, яка тривала 42 матчі поспіль (27 перемог + 15 нічиїх). "Біло-сині" залишалися непереможними з травня 2024 до листопада 2025 року.

Більш того, ця серія плавно перейшла в іншу – з поразок. Вперше за час виступів в національних першостях "Динамо" програло чотири матчі підряд. А у турнірній таблиці кияни впали аж на 7-ме місце.

Сукупність невдач на внутрішній та міжнародній аренах привела до звільнення головного тренера Олександра Шовковського, місце якого зайняв очільник юнацької команди Ігор Костюк.

Кубковий шлях та успіхи молоді

Втім і в осінній частині були приємні проблиски. "Динамо" вийшло до чвертьфіналу Кубка України, прибравши з дороги головного конкурента – "Шахтар". А в Лізі конференцій здобула одну з найбільших своїх єврокубкових перемог – над боснійським "Зріньскі" – 6:0.

Радує й молодь. В чемпіонаті 19-річних кияни хоч і програють "гірникам" чотири пункти, зберігають шанси в боротьбі за "золото".

А в Юнацькій лізу УЄФА юні динамівці пройшли двох суперників та пробилися до 1/16 фіналу, де тепер зіграють з іспанським "Атлетіко". Так що футбольна весна для киян все ж відбудеться.