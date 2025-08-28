ua en ru
"Динамо" перемогло "Маккабі" і вилетіло з Ліги Європи

Четвер 28 серпня 2025 22:56
"Динамо" перемогло "Маккабі" і вилетіло з Ліги Європи "Динамо" зіграло матч-відповідь з "Маккабі" (фото: facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Катерина Урсатій

Київське "Динамо" провело матч-відповідь проти ізраїльського "Маккабі" з Тель-Авіву в рамках кваліфікації Ліги Європи сезону 2025/26. Попри перемогу, український клуб вилетів з другого за престижністю європейського турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

"Динамо" - "Маккабі": як пройшов матч

З огляду на перший матч, який завершився поразкою київського клубу з рахунком 1:3, тренер Олександр Шовковський вирішив змінити тактичний малюнок. У центрі захисту з’явився Владислав Дубінчак, у центр поля - Віталій Буяльський, а в атаці - Едуардо Герреро. І це дало свої плоди.

Вже на 5-й хвилині після розіграшу кутового Олександр Піхальонок навісив на голову Герреро, який переправив м'яч у ворота.

На 19-й хвилині кияни могли подвоїти рахунок, однак після навісу Дубінчака Тарас Михавко головою пробив поруч зі стійкою.

Після перерви обидві команди мали шанси на те, щоб відзначитися. Зокрема, на 53-й хвилині після удару Ревіво з лінії штрафного Руслан Нещерет у падінні дивом перевів м'яч у стійку.

Натомість з усіма атаками динамівців вправно справлялися захисники "Маккабі".

"Динамо" виглядало переконливіше, ніж у першому матчі. Але всіх потуг виявилося замало для проходження у основний раунд Ліги Європи.

Ліги Європи УЄФА. Кваліфікація. Плей-оф. Матч-відповідь.

"Динамо" - "Маккабі" - 1:0

Гол: Герреро (5).

Що далі для "Динамо"

Восени український клуб гратиме у Лізі конференцій - третьому за престижністю європейському турнірі під егідою УЄФА.

Жеребкування Етапу ліги відбудеться вже у пʼятницю у Ньйоні.

В основному раунді гратиме 36 команд - 24 переможці раунду плей-оф і 12 команд, які програли в раунді плей-оф Ліги Європи (в тому числі - "Динамо").

Раніше ми писали, що "Динамо" та "Шахтар" дізналися суперників у 1/16 Кубка України сезону 2025/26.

Також зазначимо, що відбулося жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів, де гратимуть українські футболісти.

Крім того повідомляли, що "Жирона" домовляється з "біло-синіми" про трансфер Владислава Ваната.

