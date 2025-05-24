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"Динамо" отримало головний трофей УПЛ і пояснило сенс нової емблеми: емоційні фото

Київ, Субота 24 травня 2025 21:19
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"Динамо" отримало головний трофей УПЛ і пояснило сенс нової емблеми: емоційні фото "Динамо" отримало нагороди УПЛ (фото: facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Дмитро Войналович

Київське "Динамо" офіційно отримало нагороди чемпіона Української Прем’єр-ліги сезону 2024/25.

Церемонія вручення золотих медалей та чемпіонського трофею відбулася після заключного матчу "біло-синіх" проти "Колоса" на стадіоні "Динамо", який завершився з рахунком 1:1, повідомляє РБК-Україна.

Що відомо про чемпіонство "Динамо"

Команда Олександра Шовковського провела феноменальний чемпіонський сезон без жодної поразки, завершивши чемпіонат з 30-ма матчами без поразок (20 перемог, 10 нічиїх). Це вже 30-те чемпіонство в історії київського клубу.


У грі заключного туру динамівці вийшли вперед після зразкової комбінації Бражко - Рубчинський - Ванат, яку завершив точним ударом Піхальонок. Та вже на старті другого тайму "Колос" відповів: Олексій Сидоров, який щойно вийшов на поле, замкнув передачу від Стефана-Марінеля Владою.

Обидві команди до фінального свистка мали нагоди для перемоги, але рахунок залишився незмінним.

"Динамо" і "Колос" розписали нічию в останньому турі чемпіонату (фото: УПЛ)

Нагородження та третя зірка

Одразу після гри футболісти "Динамо", тренерський штаб і керівництво клубу отримали медалі та чемпіонський трофей. Цей титул особливий: над емблемою клубу з'явиться третя зірка - символ вдячності Збройним Силам України.

"Цей трофей - не просто спортивне досягнення. Це - перемога, яку ми присвячуємо тим, хто робить можливим саме існування нашого сьогодення", - йдеться в офіційній заяві киян.

Нову зірку над гербом клубу в Києві назвали "зіркою ЗСУ" - зіркою вдячності, незламності та честі. Вона є даниною тим, хто щодня боронить Україну на передовій.&quot;Динамо&quot; отримало головний трофей УПЛ і пояснило сенс нової емблеми: емоційні фотоНова емблема "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Емоційні фото з нагородження

Футболісти "Динамо" святкували "золото" з фанами, прапорами України, дітьми, воїнами ЗСУ та банерами з гаслами єдності. На обличчях - сльози, посмішки, гордість.

"Динамо" отримало головний трофей УПЛ (фото: прес-служба ДК)

До слова, після церемонії нагородження всіх присутніх привітали з досягненням музиканти гурту "СКАЙ" з піснею "Ми - це Динамо", яка є неофіційним гімном столичного гранда.

Раніше ми писали, що донецький "Шахтар" офіційно попрощався з головним тренером Маріно Пушичем після провального сезону в УПЛ.

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