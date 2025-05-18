"Динамо" здобуло 30-й чемпіонський титул: відомі всі призери УПЛ

Київське "Динамо" достроково, за тур до фінішу, офіційно стало чемпіоном України з футболу сезону-2024/25. Це 17-те "золото" "біло-синіх" в українських турнірах. А з урахуванням 13-ти тріумфів у чемпіонатах СРСР – загалом 30-те в історії столичного клубу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт української Прем'єр-ліги .

Як пройшов тур

Кияни грали на виїзді з одеським "Чорноморцем". Для того, щоб гарантувати собі "золото" незалежно від результатів інших матчів, їм достатньо було зіграти унічию.

З цим завданням-мінімумом "біло-сині" спокійно впорались. Після нулів на табло у першому таймі, вони відкрили рахунок на початку другого – гол з пенальті забив Ярмоленко. Одеситам вдалося зрівняти результат після точного удару Хобленка. Проте навіть нічия не врятувала "моряків" від прямого вильоту з Прем'єр-ліги.

"Олександрія", яка напередодні 29-го туру також мала математичні шанси на чемпіонство, вдома перемогла рівненський "Верес" (3:1). Цей успіх гарантував "містянам" історичне – перше в їхній історії – "срібло" національної першості.

"Бронза" дісталась донецькому "Шахтарю", який переграв "Інгулець" з Петрового (4:1).

Новий рекорд від "Динамо"

"Динамо" повернулось" на вершину вітчизняного футболу вперше з сезону-2020/21, після трирічної гегемонії "Шахтаря".

Здобувши 17-й національний титул, кияни підняли планку рекорду за цим показником. У найближчих переслідувачів – "гірників" – 15 трофеїв.