Зеленський назвав умови для реальних компромісів із Росією

Україна готова до реальних компромісів, але не до компромісів ціною своєї незалежності та суверенітету.

"Ми готові говорити про компроміси зі Сполученими Штатами. Але не отримувати знову і знову ультиматуми від росіян. Вони - агресор. Усі це визнали. Це не змінилося", - наголосив він.

Президент зазначив, що багато країн-посередників або тих, які намагалися бути посередниками з початку повномасштабної війни, а також інші країни визнають Росію агресором.

"Саме тому вже нашим компромісом є те, що ми говоримо з агресором про компроміси. "Стоїмо там, де стоїмо" - це великий компроміс. Вони захопили майже 20% нашої території. І ми готові говорити про мир зараз на основі принципу "стоїмо там, де стоїмо". Це великий компроміс", - заявив Зеленський.

Водночас він наголосив, що пропозиція країни-агресорки є не компромісом, а тероризмом та ультиматумом.

"Що Росія пропонує нам як компроміс? На що вони готові? Вони сказали: "Ми готові не окуповувати ваші інші області". Але це тероризм. Навіть самі ці слова - це тероризм. "Я готовий вас не вбивати - віддайте нам усе". Що це означає? Це не компроміс. Це ультиматум", - підкреслив президент.