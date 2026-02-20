Зеленський назвав умови для реальних компромісів із Росією
Україна готова до реальних компромісів, але не до компромісів ціною своєї незалежності та суверенітету.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.
"Ми готові говорити про компроміси зі Сполученими Штатами. Але не отримувати знову і знову ультиматуми від росіян. Вони - агресор. Усі це визнали. Це не змінилося", - наголосив він.
Президент зазначив, що багато країн-посередників або тих, які намагалися бути посередниками з початку повномасштабної війни, а також інші країни визнають Росію агресором.
"Саме тому вже нашим компромісом є те, що ми говоримо з агресором про компроміси. "Стоїмо там, де стоїмо" - це великий компроміс. Вони захопили майже 20% нашої території. І ми готові говорити про мир зараз на основі принципу "стоїмо там, де стоїмо". Це великий компроміс", - заявив Зеленський.
Водночас він наголосив, що пропозиція країни-агресорки є не компромісом, а тероризмом та ультиматумом.
"Що Росія пропонує нам як компроміс? На що вони готові? Вони сказали: "Ми готові не окуповувати ваші інші області". Але це тероризм. Навіть самі ці слова - це тероризм. "Я готовий вас не вбивати - віддайте нам усе". Що це означає? Це не компроміс. Це ультиматум", - підкреслив президент.
Питання територій
Протягом 17-18 лютого у швейцарській Женеві відбувся третій раунд тристоронніх переговорів між делегаціями України, США та Росії щодо завершення війни.
Україні та РФ не вдається домовитись про мир, оскільки позиції Києва та Москви в питанні територій розходяться. Країна-агресорка шляхом дипломатії хоче отримати всю Донецьку область, де просування окупантам дається дуже важко.
При цьому Україна хоче, щоб було укладено безумовне перемир'я і будь-які переговори відштовхувалися від поточної лінії розмежування.
Зазначимо, Зеленський написав у соцмережах, що сторони переговорів вже вийшли б на фінальний етап, але Росія намагається затягнути переговори.