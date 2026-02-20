ua en ru
Головна » Новини » Політика

Зеленський назвав умови для реальних компромісів із Росією

Україна, П'ятниця 20 лютого 2026 12:34
UA EN RU
Зеленський назвав умови для реальних компромісів із Росією Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
Автор: Валерій Ульяненко

Україна готова до реальних компромісів, але не до компромісів ціною своєї незалежності та суверенітету.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Читайте також: На яку угоду з Росією не піде Україна: категорична відповідь Зеленського

"Ми готові говорити про компроміси зі Сполученими Штатами. Але не отримувати знову і знову ультиматуми від росіян. Вони - агресор. Усі це визнали. Це не змінилося", - наголосив він.

Президент зазначив, що багато країн-посередників або тих, які намагалися бути посередниками з початку повномасштабної війни, а також інші країни визнають Росію агресором.

"Саме тому вже нашим компромісом є те, що ми говоримо з агресором про компроміси. "Стоїмо там, де стоїмо" - це великий компроміс. Вони захопили майже 20% нашої території. І ми готові говорити про мир зараз на основі принципу "стоїмо там, де стоїмо". Це великий компроміс", - заявив Зеленський.

Водночас він наголосив, що пропозиція країни-агресорки є не компромісом, а тероризмом та ультиматумом.

"Що Росія пропонує нам як компроміс? На що вони готові? Вони сказали: "Ми готові не окуповувати ваші інші області". Але це тероризм. Навіть самі ці слова - це тероризм. "Я готовий вас не вбивати - віддайте нам усе". Що це означає? Це не компроміс. Це ультиматум", - підкреслив президент.

Питання територій

Протягом 17-18 лютого у швейцарській Женеві відбувся третій раунд тристоронніх переговорів між делегаціями України, США та Росії щодо завершення війни.

Україні та РФ не вдається домовитись про мир, оскільки позиції Києва та Москви в питанні територій розходяться. Країна-агресорка шляхом дипломатії хоче отримати всю Донецьку область, де просування окупантам дається дуже важко.

При цьому Україна хоче, щоб було укладено безумовне перемир'я і будь-які переговори відштовхувалися від поточної лінії розмежування.

Зазначимо, Зеленський написав у соцмережах, що сторони переговорів вже вийшли б на фінальний етап, але Росія намагається затягнути переговори.

