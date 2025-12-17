"Динамо" затвердило Ігоря Костюка головним тренером команди
Київське "Динамо" визначилося з наставником першої команди. Клуб перевів Ігоря Костюка зі статусу виконувача обов'язків у повноцінні головні тренери.
Костюк отримав повний кредит довіри
Ігор Костюк очолив першу команду "Динамо" наприкінці листопада після відставки Олександра Шовковського.
Протягом чотирьох матчів він працював у статусі виконувача обов'язків головного тренера, після чого керівництво клубу ухвалило рішення закріпити його на посаді на постійній основі.
Президент киян Ігор Суркіс у коментарі пресслужбі клубу наголосив на професійних якостях нового наставника та його багаторічній роботі в системі "Динамо".
"Ігор Володимирович давно працює в клубі, добре знає нашу молодь і вміє знаходити підхід до гравців. Керівництво повністю йому довіряє та вважає, що він здатен повернути команду на належні позиції в українському й європейському футболі", - йдеться у заяві.
Результати команди під керівництвом нового тренера
Дебют Костюка в УПЛ вийшов складним - "Динамо" зазнало домашньої поразки від "Полтави" (1:2), що стало четвертою поспіль невдачею киян у чемпіонаті - антирекордом в історії клубу.
Втім надалі команда зуміла стабілізувати ситуацію. "Біло-сині" перервали серію поразок, здолавши "Кудрівку" (2:1), а також впевнено обіграли "Верес" (3:0) у 16 турі УПЛ. В останньому матчі один із голів забив 19-річний Матвій Пономаренко.
На євроарені "Динамо" під керівництвом Костюка поступилося італійській "Фіорентині" з рахунком 1:2 у матчі Ліги конференцій.
Кадрові зміни у клубі
Олександра Шовковського було звільнено з посади головного тренера 27 листопада - одразу після поразки від "Омонії" в Лізі конференцій.
Після цього команду очолив Костюк, який раніше працював з молодіжними командами клубу та виховав не одне покоління гравців.
Офіційне призначення Ігоря Костюка підтвердило стратегічний курс "Динамо" на омолодження складу та довіру до внутрішніх кадрів.
