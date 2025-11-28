ua en ru
"Динамо" звільнило Шовковського і весь тренерський штаб

П'ятниця 28 листопада 2025 00:05
"Динамо" звільнило Шовковського і весь тренерський штаб Олександр Шовковський звільнений з поста тренера "Динамо" (фото: fcdynamo.com)
Автор: Андрій Костенко

Керівництво київського "Динамо" прийняло рішення звільнити увесь тренерський штаб команди на чолі з Олександром Шовковським від виконання обов'язків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву столичного клубу на сайті "Динамо".

Звільнення Шовковського і Ко настало після серії незадовільних результатів, які демонструвала команда в останніх матчах.

Виконувачем обов'язків головного тренера київського гранда призначено Ігоря Костюка.

Костюк добре відомий у структурі клубу. До цього призначення він обіймав посаду наставника юнацької команди "Динамо" U-19, де демонстрував стабільно високі результати та виховував молодих талантів. Зокрема він чотири рази приводив "біло-синіх" до золотих нагород у юнацькій першості.

Призначення Костюка є тимчасовим рішенням, поки керівництво клубу визначатиметься з кандидатурою нового повноцінного головного тренера.

Очікується, що його завданням стане стабілізація гри та психологічного стану команди у найближчих матчах.

Зазначимо, що останнім матчем на тренерському містку киян для Шовковського став провальний поєдинок проти кіпрської "Омонії".

Динамо Футбол
