"Динамо" звільнило Шовковського і весь тренерський штаб
Керівництво київського "Динамо" прийняло рішення звільнити увесь тренерський штаб команди на чолі з Олександром Шовковським від виконання обов'язків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву столичного клубу на сайті "Динамо".
Звільнення Шовковського і Ко настало після серії незадовільних результатів, які демонструвала команда в останніх матчах.
Виконувачем обов'язків головного тренера київського гранда призначено Ігоря Костюка.
Костюк добре відомий у структурі клубу. До цього призначення він обіймав посаду наставника юнацької команди "Динамо" U-19, де демонстрував стабільно високі результати та виховував молодих талантів. Зокрема він чотири рази приводив "біло-синіх" до золотих нагород у юнацькій першості.
Призначення Костюка є тимчасовим рішенням, поки керівництво клубу визначатиметься з кандидатурою нового повноцінного головного тренера.
Очікується, що його завданням стане стабілізація гри та психологічного стану команди у найближчих матчах.
Зазначимо, що останнім матчем на тренерському містку киян для Шовковського став провальний поєдинок проти кіпрської "Омонії".