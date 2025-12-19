Скільки грошей заробили "Шахтар" і "Динамо" в Лізі конференцій: різниця вражає

Стали відомі фінансові показники клубів за підсумками групового етапу Ліги конференцій УЄФА. Україну в турнірі представляли донецький "Шахтар" та київське "Динамо", які суттєво відрізнялися як за результатами, так і за отриманими виплатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Football Meets Data .

"Шахтар" – фінансовий чемпіон

Донецький клуб впевнено завершив основний етап, фінішувавши шостим у турнірній таблиці та напряму вийшовши до 1/8 фіналу.

За підсумками групового етапу "гірники" заробили близько 10,3 млн євро, що стало найкращим показників у турнірі.

Для порівняння: лідер у таблиці – французький "Страсбур" отримає 10,2 млн євро, а празька "Спарта" (4-те підсумкове місце) – 10,1 млн.

Усі інші клуби не дотягнули до позначки у 10 млн євро.

Бонуси за успіхи

Команди, які потрапили до топ-8, отримали додатковий бонус у розмірі 1,2 млн євро.

Ті, хто опинився у стикових іграх, також не залишились без призових, але значно скромніших.

9–16 місця – по 400 тис. євро

17–24 місця – по 200 тис. євро

Починаючи з плей-офф, клуби отримуватимуть призові виключно за вихід у наступний раунд.

Фінансові бонуси на вирішальній стадії турніру виглядають так:

вихід у 1/4 фіналу – 1,3 млн євро

півфінал – 2,5 млн євро

фінал – 4 млн євро

перемога в турнірі – додаткові 3 млн євро

Що отримало "Динамо"

Другий представник України, "Динамо" – виступив менш успішно. За підсумками групового етапу кияни посіли 27-ме місце та заробили 3,97 млн євро (20-й результат за сумою заробітку).

З чого склалася сума виплат для киян:

3,17 млн євро – гарантований платіж за вихід до основної стадії

800 тис. євро – дві перемоги в групі (над "Зрінські" та "Ноа")

Що далі у ЛК

Жеребкування стикових матчів відбудеться 16 січня 2026 року, а самі поєдинки – 19 та 26 лютого.

Жеребкування 1/8 фіналу заплановане на 27 лютого. Саме тоді "Шахтар" дізнається свого наступного суперника, з яким зіграє 12 та 19 березня.

Відомо, що серед потенційних опонентів "гірників" – чотири клуби: "КуПС" (Фінляндія), "Шкендія" (Македонія), "Самсунспор" (Туреччина) та "Лех" (Польща).