ФІФА може заборонити "Динамо" позбутися скандального форварда: у чому причина

Неділя 21 грудня 2025 15:11
UA EN RU
ФІФА може заборонити "Динамо" позбутися скандального форварда: у чому причина Фото: Владіслав Бленуце (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

Вже запланований відхід з київського "Динамо" скандального румунського форварда Владіслава Бленуце може заблокувати ФІФА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на GOLAZO.ro

Чому відхід нападника під загрозою

За даними румунського ЗМІ, 23-річний форвард потрапив до сфери інтересів трьох клубів на батьківщині: столичних "Динамо" та "Рапіда", а також "Університаті" з Крайови. Проте його трансфер ускладнений через правила ФІФА.

Справа у тому, що гравець у сезоні-2025/26 вже встиг зіграти за два клуби – ФКУ "Крайова" та київське "Динамо". А згідно з регламентом ФІФА та УЄФА, гравець може бути зареєстрований у трьох клубах протягом одного сезону, але не може виступати в офіційних матчах більш ніж за дві команди.

Спірний матч у Лізі 3

Ситуація неоднозначна через те, що ФКУ "Крайова", за який нападник зіграв один матч у румунській Лізі 3, згодом знявся з розіграшу. Федерація футболу Румунії анулювала всі його поєдинки в поточному сезоні.

Тож зараз агенти Бленуце прагнуть офіційних роз'яснень від керівного органу румунського футболу: чи враховується його матч за ФКУ "Крайова".

Але остаточне рішення залежить лише від Міжнародної федерації.

Де і на яких умовах може опинитися Бленуце

На нападника претендують бухарестські "Динамо" та "Рапід", а також "Університатя" з Крайови. Однак усі румунські клуби хочуть скористатися ситуацією та взяти гравця в оренду. До того ж – безкоштовну.

Натомість, як повідомив румунським ЗМІ агент футболіста Аркадій Запорожець, київське "Динамо" наполягає на повноцінному викупі та оцінює можливий трансфер приблизно у 2 млн євро.

Поточна ситуація в "Динамо"

Бленуце перейшов у "Динамо" у серпні цього року. Київський клуб уклав з ним угоду до літа 2030-го.

Румун мав замінити в команді Владислава Ваната, який перебрався до іспанської "Жирони". Сума трансферу офіційно не називалася, але за інсайдерськими даними – разом з бонусами вона становить 2,6 млн євро.

За цей час форвард провів за киян 10 матчів, у яких забив один гол. Востаннє він з'являвся на полі 9 листопада – в поєдинку проти черкаського ЛНЗ (0:1). Потім провів чотири гри на лаві запасних, а в останніх трьох матчах – навіть не потрапляв у заявку "біло-синіх".

Відомо, що новий наставник "Динамо" Ігор Костюк прагне награвати в основі молоді і абсолютно не зацікавлений у послугах румуна.

Скандал і покаяння

Нагадаємо, що після переходу в "Динамо" Бленуце опинився у центрі скандалу: у TikTok виявили репости проросійських відео, зокрема ролики за участю пропагандиста Володимира Соловйова та контент із саундтреком серіалу "Бригада".

Футболіст оперативно записав відеозвернення українською, заявивши, що "пишається грати в Україні" і побажав нашій країні перемоги у війні.

Згодом він пожертвував 700 тисяч гривень ЗСУ та придбав авто для військових.

Раніше ми розповіли про топ-20 найдорожчих футбольних команд України за сумарною вартістю гравців.

Також дізнайтеся, скільки грошей заробили "Шахтар" і "Динамо" в Лізі конференцій.

