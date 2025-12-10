"Динамо" пробилось у плейоф Юнацької ліги УЄФА після драматичного матчу з "Гіберніаном"

Юнацька команда "Динамо" забезпечила собі місце в плей-офф Юнацької ліги УЄФА, зігравши внічию з "Гіберніаном" у матчі-відповіді заключного раунду та вигравши протистояння за сумою двох ігор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

"Динамо" втримало перевагу після домашнього успіху

Київський клуб продовжує свій шлях у єврокубковому сезоні. Після проходження шведської "Броммапойкарни" (3:1 за сумою двох матчів) команда вирішувала долю путівки до плей-офф у дуелі з шотландським "Гіберніаном".

У першому поєдинку динамівці перемогли мінімально завдяки влучному удару Владислава Захарченка.

У повторному матчі шотландці відкрили рахунок на 51 хвилині зусиллями Діна Клілланда, але вже за три хвилини Кирило Осипенко повернув рівновагу. Саме цей гол став ключовим для підсумкового успіху киян у двоматчевому протистоянні.

Перевага киян у грі та статистиці

Попри нічийний результат, "Динамо" діяло гостріше в атаці. Команда завдала 17 ударів по воротах суперника, з яких п'ять були точними. Господарі відповіли лише чотирма спробами і двома влучаннями у площину.

Підсумковий рахунок протистояння - 2:1 на користь киян, що дозволило їм уперше в сезоні пробитися до стадії плейоф.

Коли дізнаємось наступного суперника

Жеребкування наступного раунду Юнацької ліги УЄФА призначене на п’ятницю, 12 грудня. Матчі плей-офф відбудуться 3-4 лютого 2026 року.

"Динамо" продовжує виступ у турнірі як представник "Шляху чемпіонів", де раніше успішно подолало шведський клуб "Броммапойкарна".