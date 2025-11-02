ua en ru
Нд, 02 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

"Динамо" перервало рекордну 42-матчеву безпрограшну серію в УПЛ

Неділя 02 листопада 2025 20:23
UA EN RU
"Динамо" перервало рекордну 42-матчеву безпрограшну серію в УПЛ Фото: Чергова загроза для воріт "Динамо" (УПЛ)
Автор: Андрій Костенко

Центральний поєдинок 11-го туру Української Прем'єр-ліги між донецьким "Шахтарем" та київським "Динамо" завершився перемогою "гірників" 3:1. Таким чином на стадіоні "Арена Львів" донеччани завдали киянам першої поразки за останні півтора року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку і статистику УПЛ.

Що відомо про серію "Динамо" в УПЛ

Цей програш перервав рекордну безпрограшну серію "Динамо" в чемпіонаті України, яка тривала неймовірні 42 матчі: 27 перемог та 15 нічиїх (з них на полях суперників - 13 перемог та 9 нічиїх).

"Динамо" востаннє програвало в УПЛ у травні минулого року, коли поступилось "Шахтарю" у 28-му турі чемпіонату України-2023/24 (0:1). Після чого "біло-сині" встановило клубний рекорд, перевершивши власне досягнення 2014-2015 років (38 матчів).

Найдовші серії без поразок "Динамо" в УПЛ

  • 42 матчі (28 перемог + 14 нічиїх) - з травня 2024 по листопад 2025 року
  • 38 (31 + 7) - травень 2014 - жовтень 2015 року
  • 33 (29+4) - липень 1999 - липень 2000 року
  • 33 (22+11) - липень 2006 - серпень 2007 року
  • 32 (26+6) - квітень 2001 - червень 2002 року

"Шахтар" зберіг рекорд

Зазначимо, що абсолютний рекорд УПЛ все ще належить саме донецькому "Шахтарю", який у період з липня 2000-го по серпень 2002 року не програвав протягом 55 матчів поспіль.

Таким чином перемога "Шахтаря" не лише принесла три очки у принциповому дербі, але й увійшла в історію як та, що зупинила одну з найдовших серій українського футболу.

Раніше ми повідомили, що УАФ дискваліфікувала тренера команди УПЛ.

Також ми писали, що клуби УПЛ встановили антирекорд у Кубку України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол УПЛ Шахтар Динамо
Новини
У Туреччині готові прийняти новий раунд переговорів між Києвом і Москвою: що відомо
У Туреччині готові прийняти новий раунд переговорів між Києвом і Москвою: що відомо
Аналітика
Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН