Що кардинально зміниться в Україні у 2020 році: пенсії, зарплати і тарифи

Що зміниться в Україні у 2020 році (фото: УНІАН)

Україну в 2020 році чекає низка важливих змін в соціальному житті

У 2020 році на українців чекає ряд важливих змін у соціальній сфері. Зниження тарифів, підвищення мінімальної зарплати і соціальних виплат, нові вимоги до одержувачів пенсій і безкоштовні медичні послуги - до чого ще варто приготуватися українцям в наступному році - в матеріалі Styler.

Рекордне підвищення "мінімалки"

З 1 січня в Україні буде на 550 гривень підвищена мінімальна зарплата з 4173 до 4723 грн. Це стане другим за розміром збільшенням мінімалки після 2017 року, коли через сильну інфляцію вона зросла вдвічі.

Прожитковий мінімум зросте з 1 січня 2020 року на 91 грн (з 1 936 до 2027 грн), з 1 липня - ще на 91 грн (2118 грн), а з 1 грудня - на 71 грн і складе до кінця 2020 року 2189 грн.

Мінімальна пенсія почне підвищуватися разом із прожитковим мінімумом. Після підвищення з 1 грудня 2019 з 1564 до 1638 грн (74 грн), наступний етап заплановано на 1 липня 2020. Влітку виплати піднімуть на таку ж суму - до 1712 грн. А 1 грудня 2020 року мінімальний розмір виплат буде збільшено на 57 грн і до кінця року складе 1769 грн.

Пенсію буде оформити складніше

З 2020 року у зв'язку з пенсійною реформою, яка стартувала ще у 2018 року, збільшаться вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію в 60 років. Тепер потрібно буде 27 років стажу, для отримання виплат з 63 років достатньо буде від 17 до 27 років стажу, а з 65 - від 15 до 17 років.

Для жінок буде підвищений пенсійний вік до 59,5 років (ця "пільгова реформа" стартувала ще у 2011 році). Таким чином на пенсію у 2020-му році до досягнення 60 років зможуть вийти жінки, які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року.

Варто відзначити, що президент Зеленський анонсував нову пенсійну програму, на яку передбачено 13 млрд гривень. Пенсії для категорії пенсіонерів 80+ в 2020 році можуть підвищені на суму від 400 до 1100 грн, розглядається також можливість таких доплат категоріям 75+ і 70+.

Одержувачів субсидій та інших соцдопомог почнуть посилено перевіряти

З 1 січня 2021 року почне діяти Закон "Про верифікацію та моніторинг державних виплат". Він торкнеться не тільки одержувачів субсидій, але і тих, хто отримує будь-які виплати від держави (пенсії, допомоги, пільги, стипендії (крім академічних) і будь-які інші виплати, фінансовані державними органами.

Перевірка буде проводитися автоматично в три етапи і може призвести до того, що деякі з пенсіонерів та інші пільговики будуть змушені повернути повну суму одержаної суми в державну скарбницю.

Крім того з 1 січня 2020 року можна буде у будь-який зручний час оформити монетизацію субсидій, подавши заяву довільної форми в структурний підрозділ з питань соціального захисту населення. Раніше подати заяву можна було тільки до 15 жовтня і це було дуже незручно для жителів України.

Комуналка різко подешевшає

В Україні до 30% буде знижена комунальна плата за тепло. Платіжки за грудень 2019, що частина українців отримає в січні 2020, будуть вже зі зниженими сумами. На даний момент перерахували тарифи на тепло вже 20 українських міст.

Відомо, що в Києві на 22-23% знизиться плата за опалення і гарячу воду, а жителі Кропивницького отримають знижку на тепло буде в розмірі 28,7%. Такі позитивні зміни пов'язані зі зниженням ціни на газ.

Але жителям Києва Київводоканал приготував не дуже приємний сюрприз. У січневих платіжках з'явиться нова графа (крім водопостачання та водовідведення), де буде прописано тариф на ремонт, обслуговування та повірку внутрішньобудинкових лічильників. Ця сума буде нараховуватися щоквартально і буде залежати від кількості лічильників в будинку. Для більшості будинків вона складе близько 10 грн, але частина киян може доплачувати по 100 грн щоквартально.

Підвищення розміру соціальної допомоги і нові вимоги

Соціальна допомога в Україні буде видаватися за новим механізмом. У 2020 році надання виплат сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, малозабезпеченим сім'ям та матерям-одиначкам будуть здійснюватися адресно органами місцевого самоврядування та райдержадміністраціями.

При цьому розмір допомоги зможуть "урізати", якщо у складі малозабезпеченої сім'ї є працездатні, але безробітні особи. А працездатних членів сім'ї зможуть залучити до безкоштовних тимчасовим робіт.

Збільшаться виплати дітям-сиротам та дітям з інвалідністю. З 2020 року суми виплат будуть дорівнювати 2,5 прожиткових мінімуму замість двох.

Розширяться безкоштовні медичні послуги

З 2020 року українцям стане доступно безкоштовне лікування в клінічних установах Національної академії медичних наук. І хоча це торкнеться лише третинної медичної допомоги, виділення на ці цілі 706,4 млн грн стало радісною новиною для багатьох українців.

Безкоштовно можна буде лікуватися в Національному інституті хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова, Інституті нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова, Національному інституті серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова, Національному науковому центрі Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеско.

З 1 квітня 2020 року стануть безкоштовними інструментальні дослідження для ранньої діагностики ракових новоутворень. Оплату таких досліджень візьме на себе Національна служба охорони здоров'я України. Безкоштовними зроблять такі обстеження, як мамографія, гістероскопія, езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, цистоскопія, бронхоскопія. На ці цілі держава виділить близько 1 млрд гривень.

Які ще зміни чекають на українців у новому році, читайте в нашому наступному матеріалі, який вийде 1 січня 2020 року.