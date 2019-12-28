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Українці будуть лікуватися безкоштовно: в уряді приголомшили заявою

STYLERЖиття    28.12.2019 - 10:33
Українці будуть лікуватися безкоштовно: в уряді приголомшили заявою
Медицина (фото: regiscollege.edu)

Українців лікуватимуть безкоштовно у деяких клінічних установах

З 2020 року українцям стане доступно безкоштовне лікування в клінічних установах Національної академії медичних наук. Зміни щодо фінансування третинної медичної допомоги були внесені у відповідну постанову на засіданні Кабміну 27 грудня.

Згідно з постановою, планується вдосконалення механізму реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах НАМН - Національному інституті хірургії і трансплантології імені А А. Шалімова; Інституті нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова; Національному інституті серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова; Національному науковому центрі " Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска.

Документ передбачає також удосконалення переліку високоспеціалізованих послуг, які надаються пацієнтам безкоштовно за рахунок коштів державного бюджету. Учасники пілотного проекту також повинні будуть створити систему забезпечення доступності, своєчасності та якості третинної медичної допомоги.

Для реалізації цього проекту безоплатної висококваліфікованої медичної допомоги в держбюджеті-2020 передбачено 706,4 млн грн.

Нагадаємо, що раніше Скалецька назвала терміни запуску медреформи вторинної ланки.

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