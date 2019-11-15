Пенсії знову піднімуть: скільки вже скоро будуть отримувати українці

У державному Бюджеті України 2020 затвердили підвищення пенсій (колаж: РБК-Україна)

Пенсії в Україні будуть підвищуватися в два етапи у 2020 році

Верховна Рада України у четвер, 14 листопада, проголосувала за ухвалення Держбюджету на 2020 рік. У головному фінансовому документі країни, крім збільшення прожиткового мінімуму і заробітної плати, передбачено також підвищення пенсійних виплат. Як буде підвищуватися пенсія у 2020 році - в матеріалі Styler.

Так, згідно з прийнятим Радою документом, розмір виплат для пенсіонерів буде змінюватися двічі в наступному році - в липні та грудні.

Після підвищення з 1 грудня 2019 з 1564 до 1638 грн (74 грн), наступний етап заплановано на 1 липня 2020. Влітку виплати піднімуть на таку ж суму - до 1712 грн.

Пенсії в Україні (колаж: РБК-Україна)

А 1 грудня мінімальний розмір виплат буде збільшено на 57 грн і до кінця року складе 1769 грн.

Варто відзначити, що за ухвалення державного бюджету у такій редакції проголосувала партія "Слуга народу" (241 голос), група "За майбутнє" (19 голосів), а також позафракційні (20 голосів). Інші фракції не голосували.