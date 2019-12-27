ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Субсидії в Україні: приємний сюрприз для отримувачів пільг

STYLERЖиття    27.12.2019 - 19:01
Субсидії в Україні: приємний сюрприз для отримувачів пільг
Субсидії в Україні (Колаж РБК-Україна)

Українці зможуть з 1 січня змінити порядок отримання субсидій

В уряді України анонсували приємний сюрприз для одержувачів субсидій. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в своєму Telegram-каналі.

Як повідомляється, Кабінет міністрів України вніс зміни в процедуру переходу на грошову форму виплати пільг на житлово-комунальні послуги. Українці отримають право з 1 січня 2020 року в будь-який час перейти зі звичайної форми нарахування пільг на готівкову форму. Раніше подати заяву можна було тільки до 15 жовтня і це було дуже незручно для жителів України.

Субсидії в Україні: приємний сюрприз для отримувачів пільг

Саму монетизацію субсидій запустили в Україні з 1 жовтня 2019 року. Українці отримали право отримувати субсидії готівкою в руки або ж на банківську карту.

Для тих, хто хоче отримувати субсидії на банківську карту – Ощадбанк створює обліковий запис одержувача пільг з рахунком, на який нараховуються гроші. Кошти на оплату комунальних послуг списуються автоматично. Якщо до кінця опалювального сезону вийде заощадити, то користувач залишок зможе зняти готівкою.

Для виплати субсидій готівкою, українцям потрібно вибрати один із 38 банків, відкрити рахунок і отримувати щомісяця кошти на оплату комунальних послуг. Оплачувати рахунки доведеться самостійно.

Щоб оформити готівкову монетизацію субсидій, потрібно звернутися в управління соціального захисту, написати заяву і вказати реквізити рахунку в банку. Для тих, кому незручно отримувати в банку, можуть оформити отримання готівки через Укрпошту.

Тим, у кого є борги по комунальних платежах, можуть відмовити у монетизації субсидій.

Одержувачів пільг та субсидій перевірять на чесність: кому в Україні доведеться повернути гроші Виплата субсидій в 2020 році: українцям повідомили радісну новину
Новини України льготысубсідії
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся