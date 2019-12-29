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В Україні різко знизять комуналку: кому пощастить і коли чекати нові платіжки

STYLERЖиття    29.12.2019 - 13:38
В Україні різко знизять комуналку: кому пощастить і коли чекати нові платіжки
Комунальні тарифи на тепло (колаж: РБК-Україна)

Комунальні тарифи переглянуть для ряду великих міст

Тарифи на тепло будуть знижені майже на третину в багатьох великих містах України. Кому пощастить з новими комунальними тарифами, і коли чекати платіжки зі знижкою в матеріалі Styler.

Після того, як уряд ухвалив рішення, що дозволяє знизити тарифи на опалення, ряд обласних, районних центрів, селищ почав переглядати вартість тепла. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на своїй Facebook-сторінці.

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У яких містах будуть знижені тарифи

  • Київ,
  • Дніпро,
  • Харків,
  • Чернігів,
  • Суми,
  • Полтава,
  • Кропивницький,
  • Житомир,
  • Черкаси,
  • Херсон,
  • Тернопіль,
  • Рівне,
  • Луцьк,
  • Чернівці,
  • Маріуполь,
  • Кривий Ріг,
  • Біла Церква,
  • Буча,
  • Обухів,
  • Сєвєродонецьк.

При цьому прем'єр зазначив, що не всюди місцева влада переглянули тарифи, і закликав голів всіх українських населених пунктів оперативно знизити тарифи на тепло для населення.

В Україні різко знизять комуналку: кому пощастить і коли чекати нові платіжкиВ Україні різко знизять комуналку: кому пощастить і коли чекати нові платіжки

В Україні знизять комунальні тарифи на опалення (фото: facebook.com/PMHoncharuk)

На скільки знизять тарифи на тепло

На даний момент відомо, що в Києві тарифи знизять на 22-23 відсотки на опалення і гарячу воду. А у Кропивницькому в нових платіжках ціна на тепло буде нижче на 28,7%.

Коли чекати "пільгові" платіжки

Нові платіжки зі зниженим тарифом мешканці зазначених вище міст отримають вже в січні 2020 року. Знижка почне поширюватися за послуги, використані в грудні 2019-го.

Нагадаємо, тарифи на опалення і гарячу воду різко підвищилися з 2016 року після затвердження нових цін на газ, але в березні 2109 року вони були визнані незаконними.

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