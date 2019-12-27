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В Україні з 2020 року розширять список безкоштовних обстежень: що додадуть

STYLERЖиття    27.12.2019 - 09:17
В Україні з 2020 року розширять список безкоштовних обстежень: що додадуть
В Україні зроблять безкоштовними обстеження на онкологію (Колаж РБК-Україна)

Обстеження для ранньої діагностики онкологічних захворювань стануть безкоштовними

В Україні з 1 квітня 2020 року стануть безкоштовними інструментальні дослідження для ранньої діагностики ракових новоутворень. Оплату таких досліджень візьме на себе Національна служба охорони здоров'я України. У 2020 році на Програму медичних гарантій виділять близько 1 мільярда гривень.

У Національній службі охорони здоров'я України відзначають, що рання діагностика онкологічних захворювань дасть можливість врятувати тисячі життів українців. Безкоштовними зроблять такі обстеження:

  • Мамографія
  • Гістероскопія
  • Езофагогастродуоденоскопія
  • Колоноскопія
  • Цистоскопія
  • Бронхоскопія

Ці дослідження були визначені як пріоритетні і стануть безкоштовними для громадян України. Для того, щоб пройти дослідження, пацієнту потрібно буде направлення від сімейного лікаря або іншого лікуючого лікаря.

Крім того, підставою для проведення безкоштовного обстеження може стати і вік пацієнта. Мамографію призначають жінкам від 40 років і старше, гістероскопію – пацієнтам від 50 років і старше, колоноскопію – від 40 років і старше.

Ендоскопія буде доступна безкоштовно декількох видів, у тому числі і разом з аналізом біопсії і з лікувальною маніпуляцією. Гістологічні дослідження також будуть входити у вартість, а для пацієнтів – будуть безкоштовними. Всі обстеження будуть проводити з дотриманням стандартів знеболювання.

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