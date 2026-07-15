Кабмин Корецкого. Кто войдет в обновленное правительство и кто может заменить Федорова

Президент Владимир Зеленский провел встречу с нардепами "Слуги народа". На ней присутствовал и кандидат в премьеры Сергей Корецкий, а обсуждался будущий состав обновленного Кабмина.

Кто войдет в Кабмин Корецкого и кто потеряет свои должности - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Так, нардеп "Голоса" Ярослав Железняк сообщил очередной "апдейт" по кадрам в новом правительстве. Он и ряд нардепов также раскрыли главную интригу - по последним данным Михаил Федоров все-таки покидает пост министра обороны. Вероятным преемником будет Игорь Клименко (МВД).

Источники РБК-Украина также подтверждают ряд кадровых решений. В частности, как мы уже писали, глава Николаевской ОВА Виталий Ким - потенциальный кандидат на Минветеранов. Также известно, что Денис Улютин остается в Минсоцполитики, а вот Алексей Соболев покидает Минэкономики.

Кроме того, информированные собеседники РБК-Украина подтверждают кандидатуры Андрея Бутенко в МОН вместо Оксена Лесового, Дениса Маслова - в Минюст, Оксану Ферчук - в Минцифры.

По состоянию на вечер среды в Кабмин Корецкого войдут:

Первый вице-премьер, Минэнерго - Денис Шмыгаль

Вице-премьер по евроинтеграции - Всеволод Ченцов,

Вице-премьер, Минкульт - Татьяна Бережная,

Минобороны - Игорь Клименко,

МВД - Иван Выговский,

Министр финансов - Сергей Марченко,

Минздрав - Виктор Ляшко,

Минспорта - Матвей Бедный,

МИД - Андрей Сибига,

Минсоцполитики - Денис Улютин,

Минветеранов и ВПЛ - Виталий Ким,

МОН - Андрей Бутенко,

Министр экономики и экологии - Александр Кравченко,

Министр аграрной политики - Тарас Высоцкий,

Минрегион - Виталий Безгин,

Мининфрастурктуры - Николай Калашник (Киевская ОВА),

Минюст - Денис Маслов,

Минцифры - Оксана Ферчук.

Обновление Кабмина

Процесс перезапуска Кабмина продолжается с воскресенья. Именно 12 июля президент Зеленский встретился после обеда с в то время действующим премьером Юлией Свириденко. После совещания он сообщил в соцсетях о решении обновить правительство и предложил Свириденко новый пост.

Вчера Рада уже уволила Свириденко, а соответственно в отставку ушло и все ее правительство. Завтра, как ожидается, парламент назначит нового главу правительства - Сергея Корецкого, а также будет сформирован Кабмин.

Известно, что голосование за министров планируется пакетом. Кроме МИД и Минобороны, эти кандидатуры голосуются отдельно по представлению президента.