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Кабмин Корецкого. Кто войдет в обновленное правительство и кто может заменить Федорова

20:34 15.07.2026 Ср
2 мин
Голосование за Корецкого и министров в планах Рады на завтра
aimg Ирина Гамерская aimg Милан Лелич
Кабмин Корецкого. Кто войдет в обновленное правительство и кто может заменить Федорова Фото: Сергей Корецкий (соцсети Корецкого)
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Президент Владимир Зеленский провел встречу с нардепами "Слуги народа". На ней присутствовал и кандидат в премьеры Сергей Корецкий, а обсуждался будущий состав обновленного Кабмина.

Кто войдет в Кабмин Корецкого и кто потеряет свои должности - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Так, нардеп "Голоса" Ярослав Железняк сообщил очередной "апдейт" по кадрам в новом правительстве. Он и ряд нардепов также раскрыли главную интригу - по последним данным Михаил Федоров все-таки покидает пост министра обороны. Вероятным преемником будет Игорь Клименко (МВД).

Источники РБК-Украина также подтверждают ряд кадровых решений. В частности, как мы уже писали, глава Николаевской ОВА Виталий Ким - потенциальный кандидат на Минветеранов. Также известно, что Денис Улютин остается в Минсоцполитики, а вот Алексей Соболев покидает Минэкономики.

Кроме того, информированные собеседники РБК-Украина подтверждают кандидатуры Андрея Бутенко в МОН вместо Оксена Лесового, Дениса Маслова - в Минюст, Оксану Ферчук - в Минцифры.

По состоянию на вечер среды в Кабмин Корецкого войдут:

  • Первый вице-премьер, Минэнерго - Денис Шмыгаль
  • Вице-премьер по евроинтеграции - Всеволод Ченцов,
  • Вице-премьер, Минкульт - Татьяна Бережная,
  • Минобороны - Игорь Клименко,
  • МВД - Иван Выговский,
  • Министр финансов - Сергей Марченко,
  • Минздрав - Виктор Ляшко,
  • Минспорта - Матвей Бедный,
  • МИД - Андрей Сибига,
  • Минсоцполитики - Денис Улютин,
  • Минветеранов и ВПЛ - Виталий Ким,
  • МОН - Андрей Бутенко,
  • Министр экономики и экологии - Александр Кравченко,
  • Министр аграрной политики - Тарас Высоцкий,
  • Минрегион - Виталий Безгин,
  • Мининфрастурктуры - Николай Калашник (Киевская ОВА),
  • Минюст - Денис Маслов,
  • Минцифры - Оксана Ферчук.

Обновление Кабмина

Процесс перезапуска Кабмина продолжается с воскресенья. Именно 12 июля президент Зеленский встретился после обеда с в то время действующим премьером Юлией Свириденко. После совещания он сообщил в соцсетях о решении обновить правительство и предложил Свириденко новый пост.

Вчера Рада уже уволила Свириденко, а соответственно в отставку ушло и все ее правительство. Завтра, как ожидается, парламент назначит нового главу правительства - Сергея Корецкого, а также будет сформирован Кабмин.

Известно, что голосование за министров планируется пакетом. Кроме МИД и Минобороны, эти кандидатуры голосуются отдельно по представлению президента.

Читайте также: Зеленский на фракции СН назвал две причины увольнения Федорова
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