Кабмин Корецкого. Кто войдет в обновленное правительство и кто может заменить Федорова
Президент Владимир Зеленский провел встречу с нардепами "Слуги народа". На ней присутствовал и кандидат в премьеры Сергей Корецкий, а обсуждался будущий состав обновленного Кабмина.
Кто войдет в Кабмин Корецкого и кто потеряет свои должности - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Так, нардеп "Голоса" Ярослав Железняк сообщил очередной "апдейт" по кадрам в новом правительстве. Он и ряд нардепов также раскрыли главную интригу - по последним данным Михаил Федоров все-таки покидает пост министра обороны. Вероятным преемником будет Игорь Клименко (МВД).
Источники РБК-Украина также подтверждают ряд кадровых решений. В частности, как мы уже писали, глава Николаевской ОВА Виталий Ким - потенциальный кандидат на Минветеранов. Также известно, что Денис Улютин остается в Минсоцполитики, а вот Алексей Соболев покидает Минэкономики.
Кроме того, информированные собеседники РБК-Украина подтверждают кандидатуры Андрея Бутенко в МОН вместо Оксена Лесового, Дениса Маслова - в Минюст, Оксану Ферчук - в Минцифры.
По состоянию на вечер среды в Кабмин Корецкого войдут:
- Первый вице-премьер, Минэнерго - Денис Шмыгаль
- Вице-премьер по евроинтеграции - Всеволод Ченцов,
- Вице-премьер, Минкульт - Татьяна Бережная,
- Минобороны - Игорь Клименко,
- МВД - Иван Выговский,
- Министр финансов - Сергей Марченко,
- Минздрав - Виктор Ляшко,
- Минспорта - Матвей Бедный,
- МИД - Андрей Сибига,
- Минсоцполитики - Денис Улютин,
- Минветеранов и ВПЛ - Виталий Ким,
- МОН - Андрей Бутенко,
- Министр экономики и экологии - Александр Кравченко,
- Министр аграрной политики - Тарас Высоцкий,
- Минрегион - Виталий Безгин,
- Мининфрастурктуры - Николай Калашник (Киевская ОВА),
- Минюст - Денис Маслов,
- Минцифры - Оксана Ферчук.
Обновление Кабмина
Процесс перезапуска Кабмина продолжается с воскресенья. Именно 12 июля президент Зеленский встретился после обеда с в то время действующим премьером Юлией Свириденко. После совещания он сообщил в соцсетях о решении обновить правительство и предложил Свириденко новый пост.
Вчера Рада уже уволила Свириденко, а соответственно в отставку ушло и все ее правительство. Завтра, как ожидается, парламент назначит нового главу правительства - Сергея Корецкого, а также будет сформирован Кабмин.
Известно, что голосование за министров планируется пакетом. Кроме МИД и Минобороны, эти кандидатуры голосуются отдельно по представлению президента.