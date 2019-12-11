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Зеленський підписав бюджет 2020: як тепер будемо жити

STYLERЖиття    11.12.2019 - 19:39
Зеленський підписав бюджет 2020: як тепер будемо жити
Володимир Зеленський підписав бюджет 2020 (фото: РБК-Україна)

У держбюджеті 2020 запланували підвищення мінімальної зарплати і пенсії

Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2020 рік. В його основу заклали курс долара по 27,5 гривні. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Основна новина для українців - це те, що мінімальна зарплата зросте до 4723 грн ($194,24) в місяць, а прожитковий мінімум — до 2102 грн ($86,45) в місяць. Його будуть підвищувати поступово - з 1 липня і з 1 грудня.

Субвенція на програму забезпечення шкіл необхідним обладнанням складе на 3,5 млрд гривень. Субвенція на підвищення зарплат вчителів - 3,7 млрд гривень. Підтримку наукових досліджень внз - 0,3 млрд гривень.

У держбюджеті на 2020 рік депутати передбачили доходи в сумі 1093,67 млрд грн, у тому числі доходи загального фонду — 974,7 млрд грн і доходи спеціального фонду — 119 млрд грн. Видатки передбачені в сумі 1 180,1 млдр грн, у тому числі видатки загального фонду — 1 052, 2 млрд грн і витрати спеціального фонду — 127, 9 млрд грн.

На обслуговування держборгу заклали 141,5 млрд грн, а на розвиток дорожньої інфраструктури закладено 73,7 млрд грн, це на 37% більше ніж у минулому році.

Видатки на розвиток культури та інформаційної сфери складають 9,2 млрд грн.

Фінансування Пенсійного фонду з державного бюджету складе 173 млрд грн. Також передбачили 802 млн грн надбавки для самотніх людей пенсійного віку.

Зеленський підписав бюджет 2020: як тепер будемо житибюджеті заплановано підвищення пенсій та мінімальної зарплати (прес-служба НБУ)

В сфері соціального захисту направлять на:

  • виплати одиноким пенсіонерам або особам старше 80 років і не мають права на пенсії - 0,8 млрд гривень;
  • виплати допомоги сім'ям з дітьми - 0,6 млрд гривень;
  • субвенцію на виплати дітям-сиротам - 0,4 млрд гривень;
  • субвенцію на житло та приміщення для сімейних дитячих будинків - 0,4 млрд гривень

48 млрд грн. запланували виділити на виплату субсидій. На освіту хочуть направити 145,1 млрд грн, а це на 12,7% більше, ніж у минулий рік.

Видатки на охорону здоров'я складають 113,3 млрд грн, це на 15 мільйонів гривень, ніж у минулому році.

На оборону і безпеку в наступному році буде витрачено 245,8 млрд грн (на 16% більше, ніж у 2019 році) з них Міноборони отримає 130 млрд грн, а МВС 93 млрд.

Видатки на розвиток культури та інформаційної сфери складають 9,2 млрд грн.

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