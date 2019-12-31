Что кардинально изменится в Украине в 2020 году: пенсии, зарплаты и тарифы

Что изменится в Украине в 2020 году (фото: УНИАН)

Украину в 2020 году ждет ряд важных перемен в социальной жизни

В 2020 году украинцев ждет ряд важных перемен в социальной сфере. Снижение тарифов, повышение минимальной зарплаты и социальных выплат, новые требования к получателям пенсий и бесплатные медицинские услуги - к чему еще стоит приготовиться украинцам в наступающем году - в материале Styler.

Рекордное повышение "минималки"

С 1 января в Украине будет на 550 гривен повышена минимальная зарплата с 4173 до 4723 грн. Это станет вторым по размеру увеличением минималки после 2017 года, когда из-за сильной инфляции она возросла вдвое.

Прожиточный минимум вырастет с 1 января 2020 года на 91 грн (с 1 936 до 2027 грн), с 1 июля - еще на 91 грн (2118 грн), а с 1 декабря - на 71 грн и составит к концу 2020 года 2189 грн.

Минимальная пенсия начнет повышаться вместе с прожиточным минимумом. После повышения с 1 декабря 2019 с 1564 до 1638 грн (74 грн), следующий этап запланирован на 1 июля 2020. Летом выплаты подымут на такую же сумму - до 1712 грн. А 1 декабря 2020 года минимальный размер выплат будет увеличен на 57 грн и до конца года составит 1769 грн.

Пенсию будет оформить сложнее

С 2020 года в связи с пенсионной реформой, стартовавшей еще в 2018 года, увеличаться требования к страховому стажу для выхода на пенсию в 60 лет. Теперь нужно будет 27 лет стажа, для получения выплат с 63 лет достаточно будет от 17 до 27 лет стажа, а с 65 - от 15 до 17 лет.

Для женщин будет повышен пенсионный возраст до 59,5 лет (эта "льготная реформа" стартовала еще в 2011 году). Таким образом на пенсию в 2020-м году до достижения 60 лет смогут выйти женщины, которые родились с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года.

Стоит отметить, что президент Зеленский анонсировал новую пенсионную программу, на которую предусмотрены 13 млрд гривен. Пенсии для категории пенсионеров 80+ в 2020 году могут повышены на сумму от 400 до 1100 грн, рассматривается также возможность таких доплат категориям 75+ и 70+.

Получателей субсидий и других соцпособий начнут усиленно проверять

С 1 января 2021 года начнет действовать Закон "О верификации и мониторинге государственных выплат". Он коснется не только получателей субсидий, но и тех, кто получает любые выплаты от государства (пенсии, пособия, льготы, стипендии (кроме академических) и любые другие выплаты, финансированные государственными органами.

Проверка будет проводиться автоматически в три этапа и может привести к тому, что некоторые из пенсионеров и других "льготников" будут вынуждены вернуть полную сумму полученной суммы в государственную казну.

Кроме того с 1 января 2020 года можно будет в любое удобное время оформить монетизацию субсидий, подав заявление произвольной формы в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения. Ранее подать заявление можно было только до 15 октября и это было очень неудобно для жителей Украины.

Коммуналка резко подешевеет

В Украине до 30% будет снижена коммунальная плата за тепло. Платежки за декабрь 2019, которые часть украинцев получит в январе 2020, будут уже со сниженными суммами. На данный момент пересчитали тарифы на тепло уже 20 украинских городов.

Известно, что в Киеве на 22-23% снизится плата за отопление и горячую воду, а жители Кропивницкого получат скидку на тепло будет в размере 28,7%. Такие позитивные перемены связаны со снижением цены на газ.

Но жителям Киева Киевводоканал приготовил не очень приятный сюрприз. В январских платежках появится новая графа (кроме водоснабжения и водоотвода), где будет прописан тариф на ремонт, обслуживание и поверку внутридомовых счетчиков. Эта сумма будет взыматься ежеквартально и будет зависеть от количества счетчиков в доме. Для большинства домов она составит около 10 грн, но часть киевлян могут доплачивать по 100 грн ежеквартально.

Повышение размера социальной помощи и новые требования

Социальная помощь в Украине будет выдаваться по новому механизму. В 2020 году предоставление выплат сиротам и детям, лишенным родительской опеки, малоимущим семьям и матерям-одиночкам будут осуществляться адресно органами местного самоуправления и райгосадминистрациями.

При этом размер помощи смогут "урезать", если в составе малообеспеченной семьи есть трудоспособные, но безработные лица. А трудоспособных членов семьи смогут привлечь к бесплатным временным работам.

Увеличатся выплаты детям-сиротам и детям с инвалидностью. С 2020 года суммы выплат будут равняться 2,5 прожиточных минимума вместо двух.

Расширятся бесплатные медицинские услуги

С 2020 года украинцам станет доступно бесплатное лечение в клинических учреждениях Национальной академии медицинских наук. И хотя это коснется лишь третичной медицинской помощи, выделение на эти цели 706,4 млн грн стало радостной новостью для многих украинцев.

Бесплатно можно будет лечиться в Национальном институте хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова, Институте нейрохирургии имени академика А. П. Ромоданова, Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова, Национальном научном центре Институт кардиологии имени академика Н. Д. Стражеско.

С 1 апреля 2020 года станут бесплатными инструментальные исследования для ранней диагностики раковых новообразований. Оплату таких исследований возьмет на себя Национальная служба здоровья Украины. Бесплатными сделают такие обследования, как маммография, гистероскопия, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, цистоскопия, бронхоскопия. На эти цели государство выделит около 1 млрд гривен.

Какие еще перемены ждут украинцев в новом году, читайте в нашем следующем материале, который выйдет 1 января 2020 года.