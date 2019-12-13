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В Україні різко підвищать пенсії: кому пощастить у 2020 році

STYLERЖиття    13.12.2019 - 07:54
В Україні різко підвищать пенсії: кому пощастить у 2020 році
Пенсії в Україні (колаж: РБК-Україна)

Пенсії в Україні для деяких вікових категорій будуть збільшені

Пенсії в Україні різко зростуть для деяких категорій пенсіонерів у 2020 році. Про це розповів Володимир Зеленський у програмі "Право на владу" на 1+1. При цьому надбавка може становити до 1100 гривень - для багатьох літніх людей це величезні гроші.

В Україні близько 12 мільйонів пенсіонерів, всім відразу пенсії підняти неможливо. Але деяким категоріям у 2020 році дуже пощастить.

За словами президента Зеленського, в уряді розробили механізм, який дозволить в наступному році додати від 400 до 1100 гривень для пенсіонерів, що старше 80-ти років.

"Таких людей багато. Дуже багато. Ми на них виділимо 13 млрд гривень у 2020 році", - заявив президент України.

При цьому Володимир Зеленський анонсував, що далі вікова планка для збільшень пенсій за віком буде знижуватися до 75-ти, а далі і до 70-ти років.

Президент також уточнив, що в наступному році в Україні буде скорочено кількість отримувачів субсидій. Нагадаємо, Верховна Рада прийняла "закон про верифікацію", за яким отримувачі субсидій та інших соціальних виплат будуть більш ретельно перевірятися.

До речі, з 1 грудня мінімальні пенсії збільшилися всього на 74 гривні з 1564 до 1638 грн.

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