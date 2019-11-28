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В Україні з'явиться ще одна соцдопомога: які категорії зможуть отримати

STYLERЖиття    28.11.2019 - 14:49
В Україні з'явиться ще одна соцдопомога: які категорії зможуть отримати
Соціальні виплати в Україні (helsinki.org.ua)

У Кабінеті міністрів затвердили ще один вид соціальної допомоги

В Україні почнуть щорічно нараховувати ще одну соціальну допомогу. Про це розповіли на засіданні Кабінету міністрів України в середу, 27 листопада. Виплати будуть стосуватися звільнених з полону, а також сімей тих, хто на даний момент незаконно позбавлений волі.

Як відзначили в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, раніше така допомога призначалася одноразово і на неї мали право особи, які були звільнені з полону, а також родичі тих, хто перебуває в полоні.

"Звільнені з полону незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації, Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території РФ у зв'язку з громадською або політичною діяльністю, а також родичі тих, хто досі перебуває в полоні, можуть звертатися за допомогою грошовою не один раз (як це було раніше), а щорічно", - сказали в міністерстві

Також вказується, що грошову допомогу надаватимуть на відшкодування витрат, пов'язаних з відвідуванням позбавлених волі їх родичами, надання полоненим, в'язням та членам їх сімей правової допомоги, медичних і соціальних послуг. Рішення про надання цієї допомоги буде приймати спеціальна комісія.

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