Операция "МоЛоЧКа": дроны поразили 12 российских судов РФ в Черном море

Украинские морские дроны 17 июля уничтожили еще 12 судов теневого флота России в Черном море. За 12 суток операции "МОЛОЧКА" общее количество пораженных кораблей значительно возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост командующего Силами беспилотных систем Украины "Мадяра".

Поразившие морские дроны 17 июля

В сутки украинские беспилотные лодки "Птицы СБС" поразили 12 судов российского теневого флота в Черном море. Среди них:

9 сухогрузов;

1 танкер;

1 танкер-газовоз;

1 буксир.

Итоги операции "МоЛоЧКа" за 12 дней

Операция проходит с 6 по 17 июля. За это время украинские силы поразили 159 судов теневого флота России.

Фото: "Мадяр" опубликовал карту поражения российских судов (t.me/robert_magyar)

Больше всего ударов пришлось на Азовское море - там поражено 117 единиц флота. В Черном море уничтожены еще 42 судна.

Целью операции в Силах беспилотных систем назвали парализацию логистики нефти, топлива и грузов, которые Россия перевозит в обход санкций.

Каждое пораженное судно превращается в неподвижную баржу без возможности самостоятельно двигаться. При этом в ССС подчеркнули, что избегают пробоин, чтобы не загрязнить акваторию нефтью.