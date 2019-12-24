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В Україні збільшили виплати на дітей: кого торкнуться зміни

STYLERЖиття    24.12.2019 - 16:36
В Україні збільшили виплати на дітей: кого торкнуться зміни
Виплати дітям-інвалідам в Україні збільшені (фото: колаж РБК-Україна)

Кабмін збільшив розмір соцвиплат дітям-сиротам та дітям з інвалідністю

Кабінет міністрів України прийняв рішення збільшити соціальні виплати для дітей-сиріт та дітей з інвалідністю. Дане рішення Кабмін прийняв на засіданні у вівторок, 24 грудня.

У 2020 році буде підвищено виплати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з 2 до 2,5 прожиткового мінімуму. Таким чином, зростання виплати становитиме більше 1 тисячі гривень в місяць на одну дитину.

Виплати дітям з інвалідністю, які перебувають в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, зростуть з 2 до 3,5 прожиткового мінімуму. А це додатково більше 3 тисяч гривень в місяць на одну дитину-інваліда.

Також у новому році соціальні виплати збільшаться на 30% на дитину для батьків-вихователів та прийомних батьків. Таке забезпечення становитиме 1 прожитковий мінімум для дітей відповідного віку.

Нагадаємо, що в Україні перевірять на чесність одержувачів пільг та субсидій. Перевірку державних виплат будуть проводити за допомогою інформаційно-аналітичної платформи.

Раніше повідомлялося про те, що президент України Володимир Зеленський розповів, коли збільшаться пенсії. За словами глави держави, уряд поки чекає від Міністерства соцполітики схему, в якій буде запропоновано вирішення цієї проблеми.

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