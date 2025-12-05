Подозреваемого в смертельном ранении военного во Львове взяли под стражу: что известно

Суд постановил взять подозреваемого под стражу на 60 суток без права на залог - до 30 января 2026 года.

Прокуратура настаивала именно на содержании под стражей. В то же время защита просила о круглосуточном домашнем аресте или минимальном залоге, отмечая, что подозреваемый ранее не судим, имеет жилье во Львове (арендует квартиру), высшее образование и содержит больную бабушку. Суд отклонил эти аргументы.

В зале суда мужчина озвучил свою версию событий. По его словам, во время проверки документов 3 декабря он предоставил их группе оповещения ТЦК, вызвал адвоката, после чего, утверждает, его повалили на землю и брызнули на него газом.

На вопрос журналистов он признал, что найденный на месте преступления нож - его. Отвечая на вопрос, нанес ли он удар военному, сказал: "Судя по всему, это так".

С Юрием Бондаренко попрощались во Львове

37-летнего Юрия Бондаренко похоронили в пятницу, 5 декабря, во Львове, сообщает "Радио Свобода". Он был родом из Харькова, участвовал в боевых действиях на Донбассе с 2015 года, впоследствии был уволен в запас по состоянию здоровья. Позже служил связистом, а в июне 2025 года из-за ухудшения здоровья был переведен в Галицко-Франковский ОРТЦК и СП.

В Министерстве по делам ветеранов назвали событие беспрецедентным. Министр Наталья Калмыкова во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде отметила, что ведомство совместно с правоохранителями устанавливает все обстоятельства трагедии. Она также рассказала, что погибший был побратимом одного из сотрудников ведомства.