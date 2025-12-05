Подозреваемого в смертельном ранении военного во Львове взяли под стражу: что известно
Франковский районный суд Львова избрал меру пресечения для 30-летнего мужчины, которого подозревают в смертельном ранении военнослужащего ТЦК и СП Юрия Бондаренко.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в Офисе генерального прокурора.
Суд постановил взять подозреваемого под стражу на 60 суток без права на залог - до 30 января 2026 года.
Прокуратура настаивала именно на содержании под стражей. В то же время защита просила о круглосуточном домашнем аресте или минимальном залоге, отмечая, что подозреваемый ранее не судим, имеет жилье во Львове (арендует квартиру), высшее образование и содержит больную бабушку. Суд отклонил эти аргументы.
В зале суда мужчина озвучил свою версию событий. По его словам, во время проверки документов 3 декабря он предоставил их группе оповещения ТЦК, вызвал адвоката, после чего, утверждает, его повалили на землю и брызнули на него газом.
На вопрос журналистов он признал, что найденный на месте преступления нож - его. Отвечая на вопрос, нанес ли он удар военному, сказал: "Судя по всему, это так".
С Юрием Бондаренко попрощались во Львове
37-летнего Юрия Бондаренко похоронили в пятницу, 5 декабря, во Львове, сообщает "Радио Свобода". Он был родом из Харькова, участвовал в боевых действиях на Донбассе с 2015 года, впоследствии был уволен в запас по состоянию здоровья. Позже служил связистом, а в июне 2025 года из-за ухудшения здоровья был переведен в Галицко-Франковский ОРТЦК и СП.
В Министерстве по делам ветеранов назвали событие беспрецедентным. Министр Наталья Калмыкова во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде отметила, что ведомство совместно с правоохранителями устанавливает все обстоятельства трагедии. Она также рассказала, что погибший был побратимом одного из сотрудников ведомства.
Что известно об обстоятельствах гибели
Напомним, во Львове мужчина напал на работников ТЦК во время проверки документов. Во время дальнейших действий группы оповещения и правоохранителей он ударил Юрия Бондаренко ножом в паховую область, повредив артерию. Военный скончался в больнице на следующее утро.
Следствие продолжается. Подозреваемому уже объявили о подозрении по статьям об умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть, и насилии в отношении военнослужащего.