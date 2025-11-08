Встреча Трампа с Орбаном и рекордные потери россиян в октябре: новости за 7 ноября

Встреча Трампа и Орбана

Президент США Дональд Трамп провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.

Главным предметом обсуждений стало прекращение покупки российской нефти Будапештом.

Однако, как стало известно позже, Венгрия продолжит получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба". США сделали исключения из санкций.

Орбан на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом рассказал, что в Вашингтоне также состоялись переговоры на уровне министров. Там обсуждали все вопросы, которые "важны с точки зрения Венгрии".

Он добавил, что Венгрия получила полное освобождение от санкций для поставок по газопроводу "Турецкий поток" и нефтепроводу "Дружба".

По словам премьера, также была достигнута договоренность в сфере ядерной энергетики, теперь американская компания Westinghouse присоединится к венгерским ядерным проектам, чего раньше не происходило.

Во время встречи Трамп заставил Орбана ответить на вопрос, может ли Украина выиграть в войне против российского режима.

Россия за октябрь потеряла больше всего солдат с начала войны, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска в октябре понесли наибольшие потери с начала войны против Украины. Бойцы Сил обороны за месяц ликвидировали более 25 тысяч оккупантов.

Глава государства обратил внимание, что такое большое количество российских потерь подтверждено видеоматериалами.

Президент также уточнил, что общие потери россиян за октябрь могут составлять 27-28 тысяч - две-три тысячи еще не были подтверждены. По его словам, такого результата удалось достичь благодаря увеличению использования беспилотников на фронте.

Зеленский согласовал командующего беспилотных систем ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение Юрия Черевашенко командующим беспилотных систем противовоздушной обороны.

Министр обороны Денис Шмыгаль уже подписал соответствующий приказ. Таким образом, полковник Юрий Черевашенко стал командующим беспилотных систем ПВО - заместителем командующего Воздушных сил ВСУ.

"Перед новым руководителем стоит много задач, которые мы утвердили на Ставке. В частности, это активное внедрение беспилотников, а именно - дронов-перехватчиков, усиление нашей системы ПВО новейшими образцами вооружения", - заявил Зеленский.

Хотел "продать должность" в ОП за 100 тысяч долларов: задержан псевдо-родственник Ермака

Полиция задержала группу мошенников, которые прикрывались именем руководителя Офиса президента Андрея Ермака, чтобы выманивать деньги за "устройство на должность".

По словам Ермака, группу возглавлял человек по имени Ермак Д.С., который представлялся его "двоюродным братом".

Злоумышленники предлагали за 100 тысяч долларов "помочь" устроить человека на высокую должность в Офисе президента. Однако, уже во время передачи денег правоохранители задержали участников группы "на горячем".

Впоследствии правоохранители сообщили детали дела с фейковым родственником Ермака.

ВАКС изменил Труханову меру пресечения

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда Украины изменила меру пресечения экс-мэру Одессы Геннадию Труханову.

В частности, размер залога для обвиняемого, согласно решению суда, вырос с 30 до 42 млн гривен. При этом судьи отказали в удовлетворении ходатайства о взятии Труханова под стражу.

Мощный взрыв в Башкортостане: дроны ГУР поразили стратегический завод России

Дроны Главного управления разведки Украины нанесли точный удар по одному из ключевых нефтехимических предприятий России в Башкортостане.

Предприятие является одним из ключевых объектов российского нефтехимического комплекса и активно работает на нужды армии государства-агрессора.

На этом заводе производят стратегически важную продукцию для военного сектора РФ: ионол, авиационный бензин и синтетические полимеры.

По информации ГУР, после попадания украинских дронов на заводе вспыхнул пожар в цехе по производству агидола - важной присадки к авиационному топливу, которое используется российской авиацией.

Поражение такого объекта имеет существенное влияние на логистику и производственные возможности российского ВПК. Операция ГУР стала очередным подтверждением того, что Украина способна доставать стратегические цели противника на значительном расстоянии.

Еврокомиссия запретила россиянам выдачу мультивиз в страны ЕС

Еврокомиссия ограничила выдачу многократных шенгенских виз для россиян в страны Евросоюза. При этом действующие визы россиян останутся действительными.

Отмечается, что новые заявления от граждан РФ на получение таких виз будут проходить усиленные проверки.

Цель нововведения заключается в том, чтобы снизить угрозы государственной политике и внутренней безопасности ЕС, допуская при этом исключения для ограниченных и обоснованных случаев, таких как независимые журналисты и правозащитники.