Хотел "продать должность" в ОП за 100 тысяч долларов: задержан псевдо-родственник Ермака

Украина, Пятница 07 ноября 2025 14:49
UA EN RU
Хотел "продать должность" в ОП за 100 тысяч долларов: задержан псевдо-родственник Ермака Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Полиция задержала группу мошенников, которые прикрывались именем руководителя Офиса президента Андрея Ермака, чтобы выманивать деньги за "устройство на должность".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ермака.

Руководитель Офиса президента сообщил, что правоохранители задержали группу мошенников, которые придумали схему вымогательства денег, прикрываясь его именем.

По словам Ермака, группу возглавлял человек по имени Ермак Д.С., который представлялся его "двоюродным братом".

Злоумышленники предлагали за 100 тысяч долларов "помочь" устроить человека на высокую должность в Офисе президента. Однако, уже во время передачи денег правоохранители задержали участников группы "на горячем".

Ермак подчеркнул, что никаких родственных связей с этим человеком не имеет, и назвал эту историю полностью мошеннической выдумкой. Он также выразил уверенность, что все причастные получат справедливое наказание.

Мошенничество в Украине

Напомним, сегодня стало известно, что в Киеве разоблачили двух мужчин, которые инсценировали "действие лазерного оружия" и обманули американского волонтера из рядов ВСУ на более 3,2 млн гривен.

Кроме того, недавно правоохранители разоблачили молодых мужчин на мошенничестве. Они создали в сети фейковую страницу командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадьяра" Бровди и заработали на этом миллион гривен.

А до этого в сети обнаружили фейковый аккаунт, который выдает себя за Командующего Сил ТрО, генерал-майора Игоря Плахуты.

