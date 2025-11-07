ua en ru
Еврокомиссия запретила россиянам выдачу мультивиз в страны ЕС

Пятница 07 ноября 2025 13:35
UA EN RU
Еврокомиссия запретила россиянам выдачу мультивиз в страны ЕС Фото: Еврокомиссия запретила россиянам выдачу мультивиз в страны ЕС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Еврокомиссия ограничила выдачу многократных шенгенских виз для россиян в страны Евросоюза. При этом действующие визы россиян останутся действительными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление ЕС.

Отмечается, что новые заявления от граждан РФ на получение таких виз будут проходить усиленные проверки.

"Использование РФ миграционного оружия, акты саботажа на территории ЕС и в международных водах Балтийского моря, а также злоупотребление визами для распространения пропаганды означают, что российские заявители на получение визы должны тщательно проверяться", - говорится в постановлении Еврокомиссии.

Цель нововведения заключается в том, чтобы снизить угрозы государственной политике и внутренней безопасности ЕС, допуская при этом исключения для ограниченных и обоснованных случаев, таких как независимые журналисты и правозащитники.

Это решение основывается на совместной оценке государств-членов в рамках Шенгенского сотрудничества. Отмечается, что к российским заявителям должны применяться значительно более ограничительные правила, чем те, которые предусмотрены общим регламентом.

"Вторжение РФ в Украину создало самую опасную обстановку в Европе за последние десятилетия. Сейчас мы сталкиваемся с беспрецедентными нарушениями и саботажем на нашей территории. Теперь к гражданам России, которые требуют визу для поездки в ЕС, будут применяться более строгие правила", - заявила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас.

Для кого сделают исключения

Согласно обновленному регламенту, многократные визы будут выдаваться только определенным четко определенным группам заявителей, которые имеют пониженный профиль риска.

Согласно оценке, проведенной в рамках местного шенгенского сотрудничества в России, это должно касаться близких членов семей лиц, проживающих в Евросоюзе, и транспортных работников - моряков, водителей грузовиков и автобусов, а также членов поездных бригад.

Ужесточение визовых правил в ЕС для россиян

Как писало РБК-Украина, в сентябре Германия объявила об ужесточении визовых правил для граждан России и призвала страны ЕС выработать общую позицию по ограничениям в Шенгенской зоне.

Новые ограничения предусматривают более строгую проверку заявителей и сокращение категорий россиян, которые могут получить визу. В то же время Берлин подчеркивает, что гуманитарные случаи, в частности выезд оппозиционных деятелей или лиц, подвергающихся преследованиям в РФ, и в дальнейшем будут оставаться приоритетом.

В ЕС также обсуждают предложение ограничить передвижение российских дипломатов, которые уже находятся в странах блока. Инициатива, которую активно продвигает Чехия, предусматривает запрет на поездки по Европе за пределы страны аккредитации.

