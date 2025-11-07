Сдал назад? Трамп заставил Орбана ответить, может ли Украина выиграть войну
Президент США Дональд Трамп заставил венгерского премьер-министра Виктора Орбана ответить на вопрос, может ли Украина выиграть в войне против российского режима.
Как сообщает РБК-Украина, разговор Трампа и Орбана произошел во время их встречи в Белом доме.
В частности, Трамп спросил у Орбана, может ли Украина выиграть войну против России. Орбану, который неоднократно заявлял, что Украина проиграет, на этот раз пришлось дать президенту США совсем другой ответ.
После ироничного вопроса Трампа "Вы хотите сказать, что Украина не может выиграть эту войну?", Орбан ответил ему "Чудо может произойти". На что Трамп, немного посмеиваясь над венгерским премьером, добавил "Да".
При этом Трамп снова сделал заявление об Украине, сказав, что войну якобы начал 46-й президент США Джозеф Байден, который на этом "настаивал". Также он добавил, что ни Украине, ни России война не принесла ничего хорошего.
"Байден на самом деле настаивал на этой войне. Никто не может в это поверить. Посмотрите, что произошло с Украиной, это гораздо меньшая страна, и много людей погибло. России эта война также не очень помогла", - заявил президент США.
Отметим, что сам Орбан настроен крайне антиукраински, считается сторонником российского диктатора Владимира Путина и постоянно подчеркивает, что Украина якобы в конце концов проигрывает войну с российскими оккупантами.
В частности недавно Орбан устроил скандал в социальных сетях, когда набросился на проукраинского премьера Польши Дональда Туска. Среди других нападок на польского политика Орбан заявил, что Украина, мол, проигрывает войну несмотря на все усилия Польши поддерживать Киев.
Орбан приехал клянчить
Орбан в США планирует получить для Венгрии "исключение" из санкций. Еще 22 октября Минфин США ударил санкциями по российским нефтяным гигантам - "Лукойлу" и "Роснефти". Это значительно усложнило экспорт нефти из России в другие страны - в том числе в Венгрию.
С того момента Орбан пытается получить для себя "исключение". 31 октября Трамп заявил, что Орбан попросил исключений из санкций против России для Венгрии, но он отказал. Однако сейчас Трамп изменил позицию: он сказал, что США рассматривают возможность исключений из санкций, чтобы Венгрия смогла продолжить импорт российской нефти.
Впрочем, от Трампа здесь мало что зависит: реальная возможность контролировать ситуацию с поставками нефти в Венгрию принадлежит Украине. А президент Украины Владимир Зеленский уже сказал, что Киев не позволит России поставлять нефть в Европу - и прервет эти поставки любым способом.