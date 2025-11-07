Сдал назад? Трамп заставил Орбана ответить, может ли Украина выиграть войну

Президент США Дональд Трамп заставил венгерского премьер-министра Виктора Орбана ответить на вопрос, может ли Украина выиграть в войне против российского режима.

Как сообщает РБК-Украина , разговор Трампа и Орбана произошел во время их встречи в Белом доме.

В частности, Трамп спросил у Орбана, может ли Украина выиграть войну против России. Орбану, который неоднократно заявлял, что Украина проиграет, на этот раз пришлось дать президенту США совсем другой ответ.

После ироничного вопроса Трампа "Вы хотите сказать, что Украина не может выиграть эту войну?", Орбан ответил ему "Чудо может произойти". На что Трамп, немного посмеиваясь над венгерским премьером, добавил "Да".

При этом Трамп снова сделал заявление об Украине, сказав, что войну якобы начал 46-й президент США Джозеф Байден, который на этом "настаивал". Также он добавил, что ни Украине, ни России война не принесла ничего хорошего.

"Байден на самом деле настаивал на этой войне. Никто не может в это поверить. Посмотрите, что произошло с Украиной, это гораздо меньшая страна, и много людей погибло. России эта война также не очень помогла", - заявил президент США.