Главная » Жизнь » Общество

ВАКС изменил Труханову меру пресечения: что известно

Украина, Пятница 07 ноября 2025 16:08
ВАКС изменил Труханову меру пресечения: что известно Фото: Геннадий Труханов (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 7 ноября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда Украины изменила меру пресечения экс-мэру Одессы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В частности, размер залога для обвиняемого, согласно решению суда, вырос с 30 до 42 млн гривен. При этом судьи отказали в удовлетворении ходатайства о взятии Труханова под стражу.

31 октября бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в течение не менее 60 дней. Кроме того, его обязали носить электронный браслет.

Подозрение Труханову

Напомним, 28 октября экс-мэру Одессы было объявлено подозрение в служебной халатности из-за бездействия во время наводнения, произошедшего 30 сентября.

В деле также фигурируют двое его заместителей, а также представители департаментов горсовета и руководители коммунального предприятия.

На основе собранных доказательств им было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая гибель человека).

По версии следствия, их действия привели к трагическим последствиям во время стихии. В целом мощные ливни в Одессе унесли жизни девяти человек.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с возможным ограничением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, а также штрафом от двух до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или без него (34-85 тысяч гривен).

Подробнее о потопе в Одессе - в материале РБК-Украина.

