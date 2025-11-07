ua en ru
Зеленский согласовал командующего беспилотных систем ПВО: кто им стал

Украина, Пятница 07 ноября 2025 22:26
Зеленский согласовал командующего беспилотных систем ПВО: кто им стал
Автор: Валерий Ульяненко

В пятницу, 7 ноября, президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение Юрия Черевашенко командующим беспилотных систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента.

Министр обороны Денис Шмыгаль уже подписал соответствующий приказ. Таким образом, полковник Юрий Черевашенко стал командующим беспилотных систем ПВО - заместителем командующего Воздушных сил ВСУ.

"Перед новым руководителем стоит много задач, которые мы утвердили на Ставке. В частности, это активное внедрение беспилотников, а именно - дронов-перехватчиков, усиление нашей системы ПВО новейшими образцами вооружения", - заявил Зеленский.

Юрий Черевашенко в последнее время занимался дронами-перехватчиками и в дальнейшем должен масштабировать развитие беспилотной составляющей в Воздушных силах. До этого он участвовал в создании первой группы мобильных бригад быстрого реагирования ПВО.

Согласно данным из открытых источников, Черевашенко в начале 2010-х был начальником штаба отдельного радиотехнического батальона Ровенского гарнизона. Это подразделение входило в состав 13-го армейского корпуса, на базе которого в 2013 году появилось Оперативное командование "Север".

Накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину, летом 2021 года Черевашенко уже имел звание полковника и занимал должность заместителя управления противовоздушной обороны Командования подготовки Командования Сухопутных войск.

Расширение ПВО

Напомним, в июне стало известно, что Украина формирует подразделения ПВО, которые будут оснащены дронами-перехватчиками. Специальные беспилотники необходимы украинским военным, чтобы перехватывать "Шахеды", скорость которых выше многих других дронов.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что беспилотные системы являются "важным аргументом" для сдерживания и уничтожения противника. По этой причине количество соответствующих подразделений увеличивается.

Отметим, что в украинской армии продолжается усиление системы противодействия вражеским ударным дронам. В составе Воздушных Сил будет сформировано Командование беспилотных систем противовоздушной обороны для координации работы новых подразделений дронов-перехватчиков.

