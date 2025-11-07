ua en ru
Мощный взрыв в Башкортостане: дроны ГУР поразили стратегический завод России

Башкортостан, Пятница 07 ноября 2025 14:02
Мощный взрыв в Башкортостане: дроны ГУР поразили стратегический завод России Фото: дроны ГУР поразили стратегический завод России (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Дроны Главного управления разведки Украины нанесли точный удар по одному из ключевых нефтехимических предприятий России в Башкортостане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

Вчера, 6 ноября, дальнобойные ударные дроны ГУР МО Украины успешно поразили стерлитамакский нефтехимический завод (СНХЗ), расположенный в Башкортостане на территории России.

Предприятие является одним из ключевых объектов российского нефтехимического комплекса и активно работает на нужды армии государства-агрессора.

На этом заводе производят стратегически важную продукцию для военного сектора РФ: ионол, авиационный бензин и синтетические полимеры.

По информации ГУР, после попадания украинских дронов на заводе вспыхнул пожар в цехе по производству агидола - важной присадки к авиационному топливу, которое используется российской авиацией.

Поражение такого объекта имеет существенное влияние на логистику и производственные возможности российского ВПК. Операция ГУР стала очередным подтверждением того, что Украина способна доставать стратегические цели противника на значительном расстоянии.

Удары по заводам РФ

Украинские Силы обороны продолжают наносить точечные удары по военно-промышленной инфраструктуре России, в частности по предприятиям, работающим на армию и обеспечивающим производство техники для ведения войны против Украины.

В последние недели фиксируется серия взрывов и пожаров на заводах, где сосредоточено производство дронов, боеприпасов, топливных компонентов и элементов для ракетных систем.

Заметим, что в ночь на 1 ноября на территории Московской области прогремели мощные взрывы.

В тот день ГУР МО Украины успешно уничтожило сразу три нити стратегического нефтепродуктопровода "Кольцевой".

А уже 3 октября дальнобойные дроны СБУ поразили один из ведущих российских нефтеперерабатывающих заводов. Речь идет об "Орскнефтеоргсинтезе", который расположен в 1400 км от границы Украины.

