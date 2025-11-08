Зустріч Трампа з Орбаном та рекордні втрати росіян у жовтні: новини за 7 листопада

Зустріч Трампа та Орбана

Президент США Дональд Трамп провів зустріч з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Білому домі.

Головним предметом обговорень стало припинення купівлі російської нафти Будапештом.

Однак, як стало відомо пізніше, Угорщина продовжить отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба". США зробили винятки із санкцій.

Орбан на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом розповів, що у Вашингтоні також відбулися переговори на рівні міністрів. Там обговорювали всі питання, які "важливі з точки зору Угорщини".

Він додав, що Угорщина отримала повне звільнення від санкцій для постачань газопроводом "Турецький потік" і нафтопроводом "Дружба".

За словами прем'єра, також було досягнуто домовленості у сфері ядерної енергетики, тепер американська компанія Westinghouse приєднається до угорських ядерних проєктів, чого раніше не відбувалося.

Під час зустрічі Трамп змусив Орбана відповісти на питання, чи може Україна виграти у війні проти російського режиму.

Росія за жовтень втратила найбільше солдатів з початку війни, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські війська в жовтні зазнали найбільших втрат від початку війни проти України. Бійці Сил оборони за місяць ліквідували понад 25 тисяч окупантів.

Голова держави звернув увагу, що така велика кількість російських втрат підтверджена відеоматеріалами.

Президент також уточнив, що загальні втрати росіян за жовтень можуть становити 27-28 тисяч - дві-три тисячі ще не були підтверджені. За його словами, такого результату вдалося досягти завдяки збільшенню використання безпілотників на фронті.

Зеленський погодив командувача безпілотних систем ППО

Президент України Володимир Зеленський погодив призначення Юрія Черевашенка командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони.

Міністр оборони Денис Шмигаль вже підписав відповідний наказ. Таким чином, полковник Юрій Черевашенко став командувачем безпілотних систем ППО - заступником командувача Повітряних сил ЗСУ.

"Перед новим керівником стоїть багато завдань, які ми затвердили на Ставці. Зокрема, це активне впровадження безпілотників, а саме - дронів-перехоплювачів, посилення нашої системи ППО новітніми зразками озброєння", - заявив Зеленський.

Хотів "продати посаду" в ОП за 100 тисяч доларів: затримано псевдо-родича Єрмака

Поліція затримала групу шахраїв, які прикривалися ім’ям керівника Офісу президента Андрія Єрмака, щоб виманювати гроші за "влаштування на посаду".

За словами Єрмака, групу очолював чоловік на ім’я Єрмак Д.С., який представлявся його "двоюрідним братом".

Зловмисники пропонували за 100 тисяч доларів "допомогти" влаштувати людину на високу посаду в Офісі президента. Однак, вже під час передачі грошей правоохоронці затримали учасників групи "на гарячому".

Згодом правоохоронці повідомили деталі справи з фейковим родичем Єрмака.

ВАКС змінив Труханову запобіжний захід

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду України змінила запобіжний захід ексмеру Одеси Геннадію Труханову.

Зокрема, розмір застави для обвинуваченого, згідно із рішенням суду, зріс з 30 до 42 млн гривень. При цьому судді відмовили у задоволенні клопотання про взяття Труханова під варту.

Потужний вибух у Башкортостані: дрони ГУР вразили стратегічний завод Росії

Дрони Головного управління розвідки України завдали точного удару по одному з ключових нафтохімічних підприємств Росії в Башкортостані.

Підприємство є одним із ключових об’єктів російського нафтохімічного комплексу і активно працює на потреби армії держави-агресора.

На цьому заводі виробляють стратегічно важливу продукцію для військового сектору РФ: іонол, авіаційний бензин та синтетичні полімери.

За інформацією ГУР, після влучання українських дронів на заводі спалахнула пожежа у цеху з виробництва агідолу - важливої присадки до авіаційного пального, яке використовується російською авіацією.

Ураження такого об’єкта має суттєвий вплив на логістику та виробничі можливості російського ВПК. Операція ГУР стала черговим підтвердженням того, що Україна здатна діставати стратегічні цілі противника на значній відстані.

Єврокомісія заборонила росіянам видачу мультивіз до країн ЄС

Єврокомісія обмежила видачу багаторазових шенгенських віз для росіян до країн Євросоюзу. При цьому чинні візи росіян залишаться дійсними.

Зазначається, що нові заяви від громадян РФ на отримання таких віз проходитимуть посилені перевірки.

Мета нововведення полягає в тому, щоб знизити загрози державній політиці та внутрішній безпеці ЄС, допускаючи при цьому винятки для обмежених та обґрунтованих випадків, таких як незалежні журналісти та правозахисники.