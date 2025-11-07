ua en ru
Пт, 07 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

"Продавал" должность в ОП: стали известны детали дела с фейковым родственником Ермака

Киев, Пятница 07 ноября 2025 16:44
UA EN RU
"Продавал" должность в ОП: стали известны детали дела с фейковым родственником Ермака Фото: в Украине задержали мошенника, который притворялся родственником Андрея Ермака (t.me/UA_National_Police)
Автор: Иван Носальский

Украинские правоохранители задержали мужчину, который притворялся родственником руководителя ОП Андрея Ермака и пытался "продать" должность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора в Telegram и Нацполицию Украины в Telegram.

Как выяснили правоохранители, мошенником оказался житель Киева. Он убеждал потерпевшего в том, что может "способствовать" назначению на руководящую должность в Офисе президента за 100 тысяч долларов.

Для того, чтобы создать вид своей "влиятельности", он привлек двух сообщников, которые поддерживали его легенду и должны были получить деньги.

В октябре этого года они получили 15 тысяч долларов. Во время передачи второй части в размере 50 тысяч долларов злоумышленников задержали.

Фото: задержание мошенников (t.me/UA_National_Police)

Им планируют объявить о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах. Ожидается, что правонарушителей арестуют.

Детали от полиции

В то же время в полиции уточнили, что злоумышленник был однофамильцем руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Он представлялся его двоюродным братом.

Для конспирации злоумышленники во время общения с потерпевшими меняли голоса при помощи специальной программы. Также они меняли номерные знаки на автомобилях.

Теперь мужчинам грозит до 12 лет тюремного заключения.

Ермак уже сообщал о мошенниках

Напомним, ранее о мошеннической схеме уже заявлял руководитель ОП Андрей Ермак.

Он отмечал, что группу мошенников возглавлял человек по имени Ермак Д.С, но он не является его родственником.

По словам Ермака, это была мошенническая выдумка. Он добавил, что рассчитывает на справедливое наказание для правонарушителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальная полиция Андрей Ермак Офис президента Офис Генпрокурора
Новости
УЗ-3000 по бесплатным перевозкам. Свириденко назвала дату запуска
УЗ-3000 по бесплатным перевозкам. Свириденко назвала дату запуска
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины