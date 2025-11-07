"Продавал" должность в ОП: стали известны детали дела с фейковым родственником Ермака

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора в Telegram и Нацполицию Украины в Telegram .

Как выяснили правоохранители, мошенником оказался житель Киева. Он убеждал потерпевшего в том, что может "способствовать" назначению на руководящую должность в Офисе президента за 100 тысяч долларов.

Для того, чтобы создать вид своей "влиятельности", он привлек двух сообщников, которые поддерживали его легенду и должны были получить деньги.

В октябре этого года они получили 15 тысяч долларов. Во время передачи второй части в размере 50 тысяч долларов злоумышленников задержали.

Фото: задержание мошенников (t.me/UA_National_Police)

Им планируют объявить о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах. Ожидается, что правонарушителей арестуют.

Детали от полиции

В то же время в полиции уточнили, что злоумышленник был однофамильцем руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Он представлялся его двоюродным братом.

Для конспирации злоумышленники во время общения с потерпевшими меняли голоса при помощи специальной программы. Также они меняли номерные знаки на автомобилях.

Теперь мужчинам грозит до 12 лет тюремного заключения.